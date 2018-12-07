Honda’nın Yeni Florid Bataryası Yeni Bir Çağ Başlatacak

Telefonlardan elektrikli arabalara kadar her yerde bir bataryaya ihtiyaç duyuyoruz. Bataryalararımızı şarj etme ihtiyacımızı azaltmak için, Honda’nın çok iyi bir planı var.

Daha güçlü teknolojik aletler demek, daha fazla güç sarfiyatı demek. Daha fazla güç sarfiyatı demek, pilin daha çabuk bitmesi demek. Teknoloji ilerledikçe piller yetersiz kalmaya başlıyor ve batarya performansları, teknolojik ilerlemelerin hızını kesebiliyor.

Bu noktada devreye Honda’nın yeni florid bataryaları giriyor. Japon üreticinin NASA JPL ve Caltech ile birlikte geliştirdiği bataryaların enerji yoğunluğu çok daha yüksek. Üstelik bu bataryalar daha çevre dostu.

Teknik olarak, kimyasal yöntemlerle üretilen piller on kat daha fazla enerji sağlayabiliyor. Sorun şu ki, bu pillerin çalışması için 150 derece sıcaklık gerekiyor. Her telefon konuşmasından sonra Batman’in düşmanlarından Two-Face’e dönüşmek istemediğimiz için tercih edilmiyor haliyle. Honda bu sorunu aşmayı başarırken, yaptıkları demoda da bataryayı oda sıcaklığında çalıştırdı. Gelişmiş teknolojilerin enerji ihtiyacını karşılamak konusunda önemli bir adım bu.

Bu bataryaların, sıkça kullanıldığını gördüğüm lityum-ion bataryalardan bir başka farkı da ısınma ve patlama gibi risklerinin çok daha az olması. Normalde çalışmaya 150 derecede başlayan bir kaynağı, telefonu aşırı kullanmaktan dolayı ısıtarak patlatmak epey zor. Üstelik kimyasal pillerde bulunan maddeleri elde etmesi de, yok etmesi de doğaya çok daha az zarar veriyor.

Florid iletkeni bir sıvı elektrolitin kullanımı sayesinde piller gerekli voltajı oda sıcaklığında üretmeye başlıyor. Bu teknoloji bir gün akıllı telefonları ve elektrikli taşıtları çalıştıan ana pil alternatifi olabilir.