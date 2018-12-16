Honda'nın İnsanlığa Katkı Sağlayacak Otonom Araçları

Honda'nın aklında, otonom araçların kullanım alanlarına ilişkin oldukça çeşitli fikirler var.

Japonya merkezli sektör devi Honda; Las Vegas, Nevada'da, 8 Ocak 2019'da başlayıp 5 gün sürerek 12 Ocak'ta bitecek olan CES'te (Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı) insanların yerine neredeyse her ağır işin altından kalkabilen yeni otonom araçlarını tanıtmayı planlıyor.

Honda'nın otonom robot araçları her arazi koşuluna elverişli olarak geliştiriliyor. Otonom robot araçlar, insanların erişiminin zor veya uzak olduğu yerlere kolay, güvenli ve daha verimli bir şekilde gidebiliyor, yapılması gereken işleri tamamlayabiliyor. Honda ortaya koyduğu robot araç konseptine, "Honda Otonom İş Aracı" adını verdi.

Kar temizleyici otonom araç Honda tarafından geliştirilen gerçekten zekice bir fikir doğrusunda üretilen bir araç. Soğuk havalarda insanların dışarı ortama çıkması ve kapanan yolları açması, oldukça eziyet verici olabiliyor. Bu bağlamda otonom robot araç, insanların yapması gereken kar temizleme işini oldukça kolay ve verimli bir şekilde halledebiliyor.

Aynı "Honda Otonom İş Aracı" konsepti içerisinde Honda, acil durumlarda ilk yardımı getirebilecek bir otonom robot araca da sahip. Deprem, sel, hortum gibi doğal felaketlerde yardıma giden insanların da yaralanmasının bu sayede önüne geçilebiliyor zirâ bu tür doğal afetlerde yıkılan binalar ve ağaçlar gibi ortam malzemeleri kesici ve yakıcı gibi tehlikelerle ilk yardım görevlilerini tehdit edebiliyor.

Honda'nın "Otonom İş Aracı" konseptinin bir diğer üyesi ise karlı ve soğuk ortamlarda mahsur kalmış kişileri -örneğin çığ altında kalan kişiler veyahut araçları çalışmayı durduran ve mahsur kalan kişiler- en kısa yoldan kurtarmaya yarayan ilk yardım otonom aracı. Sadece yardım götürmekle kalmayan araç, ilk yardım ekibine kazazedelerin yerlerini de bildiriyor.

Honda'nın yangın söndürme ekiplerinin ağır ekipmanlarının taşınması konusunda yardım sağlayan otonom robot aracı ise videodaki şekilde.

Söz ağır işlere gelmişken, inşaatlarda kullanılan yapı malzemelerinin kullanılacağı alana sevkiyatının sağlanması konusunda da bir otonom iş aracına sahip olan Honda, inşaat işlerinin oldukça hızlı bir şekilde tamamlanmasını bu sayede sağlıyor.

Honda'nın "Otonom İş Aracı" konseptinin son üyesi ise olgunlaşmış mahsulleri üzerinde bulunan sensörler ile özenle seçerek, arkasında bulunan kutuya koyan bir otonom araç.

Honda oluşturduğu konsept ile oldukça başarılı bir işe imza atmış gibi duruyor zirâ Honda'nın ortaya koyduğu bütün otonom araçlar, insanlığın sorunlarını çözecek nitelikte. Otonom robot araçlar hakkında daha fazla görüntüye ve detaya ise araçlar, 8 Ocak 2019'da başlayacak olan CES etkinliğinde tanıtıldığında sahip olacağız.