Honor 10 ve 9X İçin EMUI 10 Beta Programı Başladı

Huawei, kararlı Android 10 tabanlı EMUI 10 güncellemesini Kirin 980 işlemcili amiral gemisi telefonlarına ve P Smart'a (2019) göndermesinin ardından beta sürümünü ile yeni nesil Honor 9X ve Honor 10 telefonlara da yayınladı.

Huawei, EMUI 10 güncellemesini Mate 20 ve P30 serisi, Honor 20, Honor 20 Pro, Honor View 20 ve daha da şaşırtıcı bir şekilde P Smart (2019) gibi çeşitli cihazlara gönderdi. Şirket şimdi de Android 10'u Honor'un amiral gemilerine ulaştırma noktasındaki hedeflerini belirliyor.

Huawei, Honor 10 ve Honor View 10 için Android 10 tabanlı EMUI 10 beta programını başlattı. Beta programı birkaç gün önce Çin'de açıldı ancak Avrupa'daki kullanıcılar da yakında katılmaya başlayacak. Gelen yeni bilgilere göre İtalya'daki Honor 10 ve View10 kullanıcıları sınırlı sayıda katılımla EMUI 10 beta programına kaydolabiliyor.

Honor 9X EMUI 10 Beta, Avrupa ve Çin'de farklı işleyecek

Diğer yandan Honor 9X ve Honor 9X Pro için de EMUI 10 beta programları açıldı. Ancak beta programı şimdilik sadece Çin'de açıldı ve dahil olmak isteyen kullanıcıların 15 Aralık 2019 tarihine kadar kayıt yaptırmaları gerekiyor.

Beta programının Avrupa'daki Honor 9X kullanıcıları için ne zaman başlayacağı henüz bilinmiyor. Çin'deki ve Avrupa'daki 9X modelleri aynı işlemciye sahip değil ve bu durum küçük bir gecikmeye neden olabilir. Telefonun Çin'de satışa sunulan modelleri Kirin 810'dan güç alırken, diğer bölgelerde hayal kırıklığı yaratan Kirin 710F işlemcisi kullanılıyor.

EMUI 10, yeni arayüz düzeni, Morandi renk sistemi ve düşük ışıklı ortamlarda kullanıcılara rahatlık sağlayan yeni Karanlık Mod da dahil olmak üzere, kullanıcı arayüzü tasarımındaki en son özellikleri ve değişiklikleri telefonlara getiriyor.