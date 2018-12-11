Honor 10 Lite'a Beklenen Orkide Beyazı Seçeneği Geliyor

Honor 10 Lite, yarın itibari ile orkide beyazı rengi ile de piyasalarda bulunacak.

Çin asıllı akıllı telefon üreticilerinden biri olan Honor, yeni yapılan açıklamalara göre yarın (12.12.2018) itibari ile Honor 10 Lite için orkide beyazı seçeneği ile de piyasalarda yerini alacak.

Honor 10 Lite modeli, kendi kategorisinde yılın telefonlarından biri olarak gösterilmiş, kullanıcılar tarafıdan oldukça sevilmişti. En çok satılan renk olarak beyaz rengi olduğu açıklanan telefonun, birçok özelliği ile senenin yüksek seviyeleri telefonlarına taş çıkartacak düzeyde olması, fiyatına oranla karşılaştırıldığında kullanıcılar tarafından olumlu yorumlar almayı başarmasının ardından, yeni renk seçeneği ile tekrardan satışların artması düşünülüyor.

Ayrıca telefon hakkında bilgisi olmaya okuyucularımız varsa kabaca üzerinden geçelim. 6.21 inç büyüklüğünde bir ekranla karşımıza çıkan telefon, Kirin 710 işlemcisine sahipken, 6 GB'a kadar RAM seçeneklerine sahip. 128 GB depolama kapasitesine sahip olan telefon, 24 MP ön kamera ve bunun yanında arka tarafta 13 MP + 2 MP olmak üzere iki kamerayla geliyor.

Ayrıca belirtmemiz gerek ki Honor 10 Lite, yeni teknoloji diyebileceğimiz GPU Turbo 2.0 teknolojisine sahip. Bu da demek oluyor ki telefon, oyun gibi grafik açısından ağır uygulamalar açtığımızda grafik performansını yükselterek daha iyi bir sonuç almamızı sağlıyor.