Honor'un 2018'e veda ettiğimiz günlerde tanıttığı yeni orta seviye akıllı telefonu Honor 10 Lite, uygun denilebilecek bir fiyat etiketi ile resmi olarak satışa sunuldu.

Geçtiğimiz yılın ortalarında Türkiye pazarına giriş yapan ve uygun fiyatlı güçlü akıllı telefonları ile kendini kısa sürede kabul ettirmeyi başaran Honor, orta seviyedeki en yeni akıllı telefonu olan Honor 10 Lite’ı Türkiye’de satışa sundu. Göz alıcı tasarımı ve zirveye oynayan ekran/gövde oranı ile premium bir görünüme sahip olan cihaz, amiral gemilerine servet dökmek istemeyenler için muhteşem bir seçenek olarak karşımızda duruyor.

Damla çentikli bir tasarıma sahip olan Honor 10 Lite, son derece ince çerçeveli bir ekrana sahip. Arkada ise renk geçişli bir cam panele sahip olan cihaz, bu sayede oldukça hoş bir görüntü sunuyor. Huawei tarafından geliştirilen Kirin 710 işlemcisinden güç alan Honor 10 Lite, Türkiye’de 4 GB RAM kapasitesine ek olarak 32GB ve 64GB dahili depolama alanı seçenekleri ile tüketicilerle buluşacak.

Honor 10 Lite Özellikler

Kirin 710 işlemci, ARM Mali-G51 MP4 GPU

4GB RAM, 32GB/64GB depolama

6.21 inç (2340x1080 piksel) Full HD+ ekran

Android 9.0 Pie işletim sistemi

13MP, f/1.8 diyafram + 2MP çift arka kamera

24MP, f/2.0 ön kamera

Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 4.2 LE, GPS + GLONASS

3400mAh batarya

Kutusundan Android 9.0 Pie işletim sistemi ile çıkan ve bu yüzden kullanıcılarına en güncel Android deneyimini sunmayı vadeden Honor 10 Lite, 32GB’lık sürümü için 1799 TL, 64GB’lık sürümü için ise 1999 TL fiyat etiketine sahip. Cihazın sahip olduğu özellikleri ve Huawei’nin yazılım güncellemeleri konusundaki başarısını düşünürsek Honor 10 Lite’ın orta segmentte rekabeti artıracak bir ürün olduğunu söyleyebiliriz.