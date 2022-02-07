HONOR'dan Şubat Ayına Özel İndirim Kampanyası

HONOR, şubat ayı boyunca geçerli olacak yeni bir kampanya başlattığını duyurdu. Sevgililer günü için başlatılan kampanya kapsamında akıllı saatlerden robot süpürgelere kadar oldukça geniş bir ürün yelpazesi, indirimli fiyatlarla tüketicilerle buluşturulacak.

Çinli teknoloji şirketi HONOR, şubat ayının gelişiyle hem yalnızlar için hem de sevdiğine hediye almak isteyen tüketiciler için sevgililer gününe özel dikkat çeken bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında HONOR'un neredeyse tüm ürünleri indirime girmiş durumda. Gelin hep birlikte, bu kampanyanın detaylarına bakalım.

HONOR'un başlattığı kampanyaya yakından baktığımızda, indirime giren ürün kategorisinin oldukça geniş olduğunu görüyoruz. Zira bu kampanya kapsamında şirketin en yeni dizüstü bilgisayarlarına ek olarak telefonlar, akıllı saatler, robot süpürgeler ve kablosuz kulaklıklar indirime girmiş durumda. HONOR'un indirim kampanyası, şubat ayının sonuna dek devam edecek.

HONOR'un sevgililer günü kampanyasında indirime giren bazı ürünler

HONOR MagicBook X 15:

HONOR'un etkileyici özelliklerle donattığı dizüstü bilgisayarı MagicBook X 15, sevgililer gününe özel kampanya kapsamında indirime giren ürünlerden bir tanesi oldu. Intel'in 10. nesil işlemcileri sayesinde üst düzey performans sunan dizüstü bilgisayar, uzun batarya ömrü ile de dikkat çekiyor. HONOR'un yeni dizüstü bilgisayarı, i5 işlemci ile tercih edildiğinde 7.999 TL'ye, i3 işlemcili tercih edildiğinde ise 6.999 TL'ye satın alınabilecek.

HONOR 50:

HONOR'un Google Servisleri ile piyasaya sürülen amiral gemisi akıllı telefonu HONOR 50 de sevgililer günü indiriminden nasibini aldı. Snapdragon 778G işlemci, 108 MP ana kamera ve 120 Hz FHD+ AMOLED ekran gibi özelliklerle donatılmış olan akıllı telefon, şubat ayı boyunca indirimli olarak satın alınabilecek.

HONOR MagicWatch 2:

HONOR'un 1 hafta kullanım imkanı sunan ve bir akıllı saatten beklenen her şeyi sunabilen akıllı saati MagicWatch 2 de sevgililer günü nedeniyle indirime girdi. Akıllı saat, bu indirim kapsamında 1.749 TL'ye satın alınabilecek. Öte yandan; Band 6 da indirimli olarak satın alınabilecek.

HONOR Earbuds 2 Lite:

Sevgilisine ya da kendisine kulaklık satın almayı düşünen tüketiciler, HONOR'un kampanyasından karlı çıkabilirler gibi görünüyor. Zira şirketin gürültü engelleme özelliğine sahip kablosuz kulaklığı Earbuds 2 Lite, indirim kapsamında 649 TL'ye satın alınabilecek. Çift mikrofonlu gürültü engelleme ve 28 saate kadar kullanım imkanı sunan Earbuds X ise 499 TL karşılığında satın alınabilecek.

HONOR Choice R1:

Robot süpürgelerin son dönemlerde yoğun ilgi görmesi, HONOR'un da dikkatinden kaçmamış gibi görünüyor. Eğer 14 Şubat'ta sevdiğinize robot süpürge almak isterseniz, HONOR'un kampanya kapsamına aldığı Choice R1 modeline göz atabilirsiniz. 2600 mAh bataryası ve 2600 pa emiş gücü ile dikkat çeken robot süpürge, sepet indirimi ve çeşitli kampanyalarla tüketicilere ulaştırılacak.

HONOR'un şubat ayı kampanyasının şirketin ürünlerinin satıldığı e-ticaret platformları ile önde genel teknoloji perakendecilerinde geçerli olduğunu belirtelim.