HONOR 30 Lite ve HONOR X10 Max’in Fiyatları Ortaya Çıktı

HONOR’un tanıtmaya hazırlandığı HONOR 30 Lite ve HONOR X10 Max’in fiyatları, Çinli bir telekom şirketinin sitesinde ortaya çıktı. Cihazların önümüzdeki günlerde tanıtılması bekleniyor.

Huawei’nin alt markası HONOR, son zamanlarda özellikle iki akıllı telefonuyla gündemden düşmüyor. Şirket, HONOR 30 Lite (Youth Edition) ve HONOR X10 Max olmak üzere iki ayrı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. HONOR 30 Lite’ın şu anda ne zaman tanıtılacağı belli olmasa da HONOR X10 Max’in 2 Temmuz günü tanıtılması bekleniyor.

HONOR 30 Lite ve HONOR X10 Max’in tanıtım tarihleri HONOR tarafından henüz resmi bir şekilde açıklanmadı. Ancak cihazlar daha tanıtılmadan her iki telefonun sahip olacağı fiyat etiketleri Çinli bir telekom şirketinin sitesinde ortaya çıktı. Gelin, her iki telefonun da nasıl bir fiyata sahip olacağına bakalım.

HONOR X10 Max fiyatı:

Çinli telekom şirketinin listesinde yer alan detaylara göre HONOR X10 Max, üç farklı şekilde karşımıza çıkacak. Cihaz, 6 GB + 64 GB, 6 GB + 128 GB ve 8 GB + 128 GB RAM ve depolama seçeneklerine sahip olacak. Modelin taşıyacağı fiyat etiketiyse her versiyon için sırasıyla 2.299 yuan (yaklaşık 2.220 TL), 2.599 yuan (yaklaşık 2.520 TL) ve 2.799 yuan (yaklaşık 2.710 TL) olacak. Bu TL fiyatlarında herhangi bir vergi olmadığını belirtmemiz gerekiyor.

Bugüne kadar öğrendiklerimize göre HONOR X10 Max, 7,09 inçlik FullHD + LCD ekranla piyasaya sürülecek. Cihaz, MediaTek’in Dimensity 800 işlemcisinden gücünü alacak ve 22,5 W hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh’lik bir bataryaya ev sahipliği yapacak. Arka kısımda 48 MP + 2 MP ve ön kısımda 8 MP’lik kameralar bulunacak.

HONOR 30 Lite fiyatı:

Listede yer alan HONOR 30 Lite da HONOR X10 Max gibi üç farklı şekilde piyasaya sürülecek. Cihazı satın almak isteyen kullanıcılar, 6 GB + 64 GB, 6 GB + 128 GB ve 8 GB + 128 GB modellerinden birini seçebilecekler. Her modelin fiyatı sırasıyla 2.099 yuan (yaklaşık 2.030 TL), 2.299 yuan (yaklaşık 2.220 TL) ve 2.599 yuan (yaklaşık 2.520 TL) olacak.

HONOR 30 Lite, 6,5 inçlik FHD+ LCD ekrana sahip olacak ve HONOR X10 Max gibi MediaTek’in Dimensity 800 işlemcisini barındıracak. Cihaz, 22,5 W hızlı şarj desteğine sahip 4.000 mAh’lik bataryayla gelecek. Kamera kısmında bizi arka tarafta 48 MP + 8 MP + 2MP’lik bir dizilim ve ön kısımda 16 MP’lik bir kamera karşılayacak.