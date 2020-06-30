Çinli akıllı telefon üreticisi HONOR’un birkaç gün içerisinde tanıtacağı yeni telefonu HONOR 30 Lite’ın renk seçenekleri ortaya çıktı. Weibo’da ortaya çıkan görsellere göre cihaz, 4 farklı renk seçeneğine sahip olacak.

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei’nin alt şirketi HONOR, bugün yaptığı bir açıklamada HONOR 30 Youth Edition olarak da bilinen HONOR 30 Lite’ın 90 Hz yenileme oranına sahip bir ekranla birlikte geleceğini ve 180 Hz dokunma örnek oranı (touch sample rate) desteğine sahip olacağını açıklamıştı.

Ancak HONOR’un yeni akıllı telefonuyla ilgili olarak ortaya çıkan bilgiler sadece bunlarla sınırlı olmadı. Ayrıca Çin’in sosyal medya platformu Weibo’daki bir blog yazarı, cihazın renk seçeneklerini de ortaya koyduğu fotoğraflar yayınladı.

HONOR 30 Lite renk seçenekleri

Yukarıdaki görselden de görebileceğiniz üzere cihazın dört adet renk seçeneği bulunuyor. HONOR 30 Lite ile ilgili daha önce ortaya çıkan bilgiler arasında da dört farklı renk seçeneğine sahip olacağı iddia edilmişti ve o renkler şöyleydi: Night Black, Wizard of Oz, Summer Rainbow ve Mirage Silver.

Cihazın donanım özellikleri tarafına bakıldığında yukarda da söylediğimiz gibi 90 Hz ekran yenileme oranı ve 180 Hz dokunma örnek oranı yer alıyor. Tabii telefonun fiyatı göz önüne alındığında 90 Hz’lik bu ekranın LCD olma ihtimali bir hayli fazla.

Gücünü Dimensity 800 işlemciden alması beklenen HONOR 30 Youth Edition’ın arka tarafında 48 MP’lik üç adet kamera yer alacak. 4.000 mAh değerinde bir bataryayla kullanıcılarına sunulacak olan telefonda 22,5 W hızlı şarj desteği de bulunacak. Telefon, tahminlere göre 2 Temmuz’da HONOR X10 Max ile birlikte tanıtılacak.