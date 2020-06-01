Honor 30S, Avrupa'ya Huawei P40 Lite 5G İsmiyle Gelebilir

Huawei, orta seviyede iddialı bir model olarak tanıttığı Honor 30S ile Çin pazarının dışına açılmayı planlıyor. Geçtiğimiz ay tanıtılan Huawei P40 Lite 5G ise Honor 30S'in Avrupa'daki yüzü olacak gibi görünüyor.

Huawei, bu yılın başlarında Honor 30S adlı telefonunu tanıttı ve cihazı ilk olarak Çin'de piyasaya sürdü. Söylentilere göre Çinli teknoloji devi, telefonu dış pazara da taşımayı planlıyor. Üstelik akıllı telefonun Avrupa'da farklı bir isimle satışa sunulacağı iddia ediliyor.

Çin'de tanıtılan Honor 30S, aslında yakından tanıdığımız Huawei nova 7 SE'yi temel alıyordu. Diğer yandan, geçtiğimiz ay tanıtılan 'Huawei P40 Lite 5G'nin de Honor 30S'in Avrupa versiyonu olarak karşımıza çıkması bekleniyor. Huawei aslında Huawei P40 Lite 5G ile birlikte, Honor 30S'i Avrupa pazarına sürmeyi planlıyor.

Honor 30S, Avrupa pazarına 'Huawei P40 Lite 5G' ismiyle satılabilir

Honor 30S ve Huawei nova 7 SE'nin teknik özellikleri arasında çok sayıda ortak nokta var. Her iki akıllı telefon da entegre 5G modemli Kirin 820 yonga setine, Full HD+ çözünürlüklü 6.5 inçlik LCD panele ve ekranın sol üst köşesindeki deliğe konumlandırılmış 16 megapiksel selfie kamerasına sahip.

Benzerlikler cihazların arka kameralarında da devam ediyor. Arkada 64 MP ana kamera, 8 MP f/ 2.4 ultra geniş açılı sensör ve 2 MP derinlik sensörü bulunuyor. Ayrıca Avrupa'da piyasaya sürüleceği konuşulan Honor 30S modelinde, Çin versiyonundaki 8 MP telefoto kamera yerine 2 MP makro lens yer alacak.

Huawei P40 Lite 5G'nin Avrupa pazarına 400 euroluk (yaklaşık 3.030 TL) fiyatla giriş yapması bekleniyor. Aynı cihaz, Honor markası altında da gelirse biraz daha uygun fiyatlı olabilir. Yani cihazlar, tıpkı Honor 20 ve Huawei nova 5T'de olduğu gibi farklı isimler altında, aynı pazarda da piyasaya sürülebilir.

Honor 30S'in teknik özellikleri: