Huawei Haziran'ın sonuna doğru, Honor 7X üzerinde oyunlar için GPU Hızlandırmayı test etmeye başladı.

Güncelleme 8.0.0.360'ın sayesinde, Honor 7X kullanıcıları akıcı bir oyun deneyimine sahip oluyor. B360 güncellemesi aynı zamanda istediğiniz aramaları kaydetme özelliğini getiriyor. Güncelleme ilebirlikte, diğer Honor 7X'lerle eş zamanlı müzik oynatmanızı sağlayacak bir uygulamanın ön sürümü yükleniyor.

Huawei'nin belirttiğine göre Honor 7X bu güncelleme ile güvenlik konusunda da iyileştirmeler sağlayacak.

Güncelleme kullanıcılara bildirim olarak gönderiliyor. Eğer bildirim gelmediyse endişelenmeyin zira tüm Honor 7X'ler güncellemeyi birkaç gün içerisinde sırayla alacak.