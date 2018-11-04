Honor 8X, Bir Ay Ücretsiz Netflix Üyeliği ve 1080p Desteğiyle Geliyor

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Huawei'nin alt firması olan Honor, Netflix ile anlaştığını duyurdu. Artık Honor 8X ile videoları daha yüksek çözünürlükte izleyebileceksiniz.

Honor, daha iyi bir eğlence deneyimi sunmak için Netflix ile anlaştı. Netflix, Honor'un yakın zamanda duyurduğu 8X modeline Kasım 2018 güncellemesinden sonra ön yüklü olarak gelecekken, telefonda uygulama üzerinden artık 1080p çözünürlüğünde videolar izleyebileceksiniz.
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Eğer bir Netflix üyesiyseniz hesabınıza giriş yapıp sevdiğiniz yayınları yüksek kalitede izleyebilecekken, üye değilseniz de Netflix 1 aylık bedava kullanım hakkı sunuyor.

"Bu Honor-Netflix ortaklığı sayesinde, sinema artık telefonunuza geliyor. Kullanıcılarımız Honor 8X telefonlarıyla yeni ve şaşırtıcı şeyler izleyebilecekler. Honor olarak her zaman olağanüstü yeteneklerle harika deneyimler sunmaya devam etmekte kararlıyız. Netflix ile anlaşarak bir kez daha en son teknolojiyi, özellik ve stilleri kullanıcılarımıza sunuyoruz."  diyor Honor.
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Eğer Honor 8X'iniz yoksa fakat almayı düşünüyorsanız, öncelikle yukarıdaki haberimizi okumanızı tavsiye ederiz. 

Kaynak : https://www.phonearena.com/news/Honor-8X-free-Netflix-service_id110671
Etiketler: netflix, honor 8x
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