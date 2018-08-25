Honor 8X'in İki Farklı Seçenekle Geleceği Doğrulandı

Huawei’nin alt firması olan Honor’un yeni modeli 8X hakkında bir süredir duyduğumuz söylentiler sonunda gerçeğe dönüşüyor.

Sessizliğini bozup Çin sosyal medyası Weibo’da 8X ile ilgili bir ön tanıtım posteri yayınlayan Huawei, 5 Eylül’ün resmi tanıtım tarihi olduğunu da açıklamış oldu. Hatta biraz daha ileriye gidip modelin 8X ve 8X Max adıyla iki farklı seçenekle çıkacağını da bildirdi. Adından da anlaşılacağı üzere Max modeli daha büyük bir ekranla gelecek.

Honor 8X Max’in 7.12 inçlik bir ekranla, bazı tabletlere yaklaşacağı yönünde. Geçtiğimiz haftalarda TENAA’da (bir regülasyon kurumu) onaylanan özellikleri ve birtakım fotoğrafları görmüştük.

Honor 8X Max Özellikleri

2244x1080 piksellik 7.12 inç çentikli ekrana Snapdragon 636 yonga seti eşlik ediyor. Telefon 4 GB RAM / 64 GB depolama ve 6 GB RAM / 128 GB depolama seçenekleriyle karşımıza çıkacakken 4900 mAh'lik bataryayla gelecek.

Honor 8X Özellikleri

Bir öncekinin (7X) devamı olacak olan model, abisi 8X Max'a benzer özelliklerle gelecek, ancak bataryası 3500 mAh olurken ekranı 6 inç olacak.

Honor 8X ve Honor 8X Max, yeni tanıtılan Honor Note 10’un büyük ekranını sevenlere daha ucuz bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor.