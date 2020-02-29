Honor 9X Lite’ın Özellikleri Geekbench’te Ortaya Çıktı

Dünya çapında adını kısa sürede duyurmayı başaran Honor’un 9X serisine ekleyeceği yeni akıllı telefonu 9X Lite’ın özellikleri Geekbench’te ortaya çıktı. Buna göre cihaz, 48 MP ana kameraya ve sekiz çekirdekli bir işlemciye sahip olacak.

Bundan yaklaşık 3 hafta önce ortaya çıkan bir poster, bizlere Honor’un 9X serisine katacağı yeni bir telefon olduğunu göstermişti. Honor 9X Lite olduğu belirtilen model şu anda herhangi bir çıkış tarihine sahip değil. Ancak Honor’un yeni akıllı telefonunun yakın bir tarihte tanıtılacağı tahmin ediliyor.

Honor 9X Lite, Honor 9X modelinden biraz daha güçsüz olacak ancak fiyat konusunda muhtemelen çok daha avantajlı bir konumda bulunacak. Bugüne kadar cihazın nasıl bir donanıma sahip olacağı hakkında çok az detaya sahiptik. Bugünse cihazın özellikleri, Geekbench’teki listede ortaya çıktı.

Honor 9X Lite özellikleri:

JSN-L22 model numarasını taşıyan Honor 9X Lite, özellikleriyle birlikte Geekbench üzerinde listelendi. Geekbench’te görülen model, Honor 9X Lite’ın 4 GB RAM’e sahip olan modeliydi. Cihaz, Android 10 işletim sistemine sahip. Geekbench’teki bilgiler, daha önce ortaya çıkan posterdeki kamera kurulumunu da doğruluyor.

Honor 9X Lite, 48 MP çözünürlüğe sahip bir ana kameraya ev sahipliği yapacak. Daha önce poster aracılığıyla gördüğümüz ikinci kameranın ise derinlik sensörü olacağı söyleniyor. Bununla birlikte cihazda bir parmak izi okuyucusu da bulunacak. Parmak izi okuyucusu, Honor 9X Lite’ın arka kısmında yer alacak.

Honor’un yeni bütçe dostu telefonunun Geekbench’teki özellikleri arasında maalesef işlemcinin modeli bulunmuyor. Fakat bu cihazın sekiz çekirdekli HiSilicon bir işlemciye sahip olacağı bilgisi bulunuyor. Honor 9X Lite, Geekbench’teki test skorlarıyla Kirin 710F işlemciye sahip olabileceğine işaret ediyor.

Honor 9X Lite, daha önce Google API’de de listelenmişti. Ancak burada cihazın üç farklı model numarasına sahip olduğunu görmüştük. Dolayısıyla cihazın farklı RAM ve depolama alanlarına sahip versiyonlarının çıkacağını söyleyebiliriz. Ayrıca Honor 9X Lite’ın Google servislerine de sahip olacağını biliyoruz.