HONOR, Weibo'da paylaştığı bir görsel ile kamera ve sinema sektörünün önemli temsilcilerinden IMAX ile bir iş birliği yaptığını ilan etti. Beklentiler, bu iş birliğinden doğacak teknolojilerin Magic 3 isimli akıllı telefonda yer alacağı yönünde. HONOR, Magic 3'ü muhtemelen 12 Ağustos'ta duyuracak.

Çinli teknoloji şirketi Huawei'den ayrıldıktan sonra yoluna bağımsız bir şekilde devam eden HONOR, kamera ve projeksiyon tasarlama konusunda deneyimli şirketlerden bir tanesi olan IMAX ile bir iş birliği anlaşması imzaladığını duyurdu. Yapılacak iş birliği ile HONOR'un akıllı telefonlarında yepyeni bir kamera performansı deneyimi sunulacak. Üstelik bu iş birliğinin ilk örneği, çok kısa bir süre sonra gün yüzüne çıkabilir.

HONOR, 12 Ağustos Perşembe günü bir etkinlik düzenleyecek. Bu etkinlikte de HONOR Magic 3 isimli üst düzey akıllı telefonun duyurulması bekleniyor. Şirketin Weibo üzerinden yaptığı bir paylaşımsa bu telefonla ilgili kafaları karıştırıyor. Daha önce sızdırılan görsellerle HONOR'un Weibo'da yaptığı paylaşımın kısmi tutarlılığı, Magic 3'te IMAX'in geliştireceği kamera teknolojisinin kullanılabileceğinin açık bir göstergesi.

HONOR'un Weibo'da yaptığı paylaşım şöyle

HONOR tarafından yapılan paylaşımdaki IMAX Enhanced vurgusuna ayrı bir parantez açmak gerekiyor. IMAX ile ABD merkezli ses teknolojileri şirketi DTS'in ortak bir ürünü olarak karşımıza çıkan IMAX Enhanced, tüketicilerin salonlarına sinema salonu kalitesi ulaştırıyordu. Eğer sektörün beklentisi doğruysa ve Magic 3 IMAX Enhanced ile gelirse, bu akıllı telefonun video performansının benzersiz olacağını söyleyebiliriz. Çünkü bu teknoloji ile DTS destekli sesler ile 4K HDR içerikler, HDR 10+ destekli ekranlarda oynatılabilecek.

HONOR Magic 3 için daha önce ortaya çıkarılan bilgiler, bu akıllı telefonun Snapdragon 888 işlemciyle geleceğini ortaya koymuştu. Üst düzey özelliklere sahip olan telefonun dairesel yapıda bir kamera kurulumuna sahip olacağı da sızdırılan görüntüler aracılığıyla servis edilmişti. Elbette bunlar şimdilik bir tahminden ibaret ancak 12 Ağustos'ta düzenlenecek etkinlik, akıllı telefon dünyasındaki taşların yerinden oynamasına yol açabilir gibi görünüyor.