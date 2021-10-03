Honor Magic X’in Çıkış Tarihi Sızdırıldı

Honor’un katlanabilir model olarak üzerinde çalıştığı Magic X’in bazı özellikleri ve lansman tarihi sızdırıldı. 2021’in son çeyreğinde bu yeni modelin piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor.

Bir zamanlar tuşlu telefonlardan yarım saatte birkaç cümle mesaj atabilirken, gelişen teknolojiler bizi uçan, kaçan, katlanan telefon modelleriyle karşı karşıya bıraktı. Hızlı bir şekilde değişen teknolojiden ötürü yenilikler karşısındaki şaşırma yetimiz de zaman içerisinde azaldı. Nitekim, yaşam içerisinde artan yoğunluk ve gündelik telaşlar pratik, çözüm odaklı cihazları da büyük bir ilgi odağı haline getiriyor.

Son zamanlarda artışa geçen katlanabilir telefon modası, Samsung’un piyasa sürdüğü ve ses getiren modellerinin ardından diğer telefon markalarını da harekete geçirdi. Huawei, OPPO gibi markalar, Google ve Microsoft gibi şirketler de bu model cihazlar için çalışmalar gerçekleştiriyor. Apple ise katlanabilir model için geçtiğimiz haftalarda LG ile anlaşmıştı. Katlanabilir telefon piyasasında söz sahibi olmak isteyen markalardan biri de Honor.

Yıl bitmeden piyasaya sürülebilir

Başlangıçta Huawei’nin alt markası olarak piyasaya çıkan ve Çin pazarının üçüncü akıllı telefon üreticisi olan Honor’un halen Huawei ile teknik konularda dirsek temasının sürdüğü biliniyor. Özgün olarak da birçok önemli modele imza atan Honor, katlanabilir telefon modelinde de söz sahibi olmak istiyor. Huawei Mate X2'ye benzeyeceği tahmin edilen model için Honor CEO'su George Zhao, "Sektördeki en iyi katlanabilir cihaz olacağına inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı. Bazı analistler Honor'un mevcut imkanlarla iyi bir iş çıkardığına inanıyor.

Beklentileri yükselten bu açıklamaların yanında, daha önce telefonun sahip olduğu bazı teknik özellikler de sızdırılmıştı. Bu sızıntılara göre Honor Magic X modeli Snapdragon 888 Plus işlemciden güç alacak. 5nm teknolojisi ile üretilen işlemci, Snapdragon 888 işlemcide de kullanılan 3.0GHz Kryo 680 çekirdeğine ve Adreno 660 grafik arayüzüne sahip. Honor Magic X modeli, Çin'in en büyük ekran üreticilerinden olan Boe tarafından üretilen ekranla gelecek. 8 inçlik bir ekranla tanıtılacağı belirtilen cihazın, 2021'in son çeyreğinde piyasaya sürüleceği söyleniyor.

Ancak tüm bunların bazı sızıntılara ve iddialara dayandırıldığını hatırlatmakta fayda var. Resmi bir açıklama geldiğinde, sizlerle en güncel bilgileri paylaşıyor olacağız.