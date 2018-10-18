Bu ayın sonunda Huawei tarafından resmi duyurusu yapılacak olan Honor Magic 2'ye dair bilgiler gelmeye devam ediyor. Cihazın çentiksiz ekranı ve sürgülü ön kamerası en dikkat çeken detaylardan.

Huawei, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla, Honor Magic 2'nin 31 Ekim'de gerçekleştirilecek etkinlikte duyurulacağını onayladı. Ayrıca Huawei cephesi, cihazın ön panelinde herhangi bir çentik bulunmayacağını ve yüksek ekran-gövde oranınının, sürgülü ön kamera sayesinde sağlanacağını belirtmişti.

Yukarıdaki görselin Honor Magic 2'ye ait olduğu iddia ediliyor. Cihazın arka kapağında 4 sensörlü kamera ve mükemmel görünen bir cam panel dikkat çekiyor. Elbette bu görselin sahte olma olasılığı da mevcut. Nitekim henüz 3 kameralı bir telefonu piyasaya süren Huawei için 4 kameraya geçiş süreci başlamamış olabilir.

Son gelen dedikodular, cihazın Samsung'un ürettiği AMOLED ekrana ve ona gömülü parmak izi okuyucuya sahip olacağı yönündeydi. 3B yüz okuycu ve 40W hızlı şarj teknolojisi derken Honor Magic 2'nin özellikleri amiralleri aratmayacak gibi. Bakalım 31 Ekim'de karşımıza çıkacak olan cihazda neler göreceğiz.