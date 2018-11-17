Honor Magic 2'nin Mekanizmasının Detayları Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan ve tasarımıyla herkesi kendine hayran bırakan Honor Magic 2'nin sürgülü mekanizmasının detayları ortaya çıktı.

Honor Magic 2, geçtiğimiz günlerde tanıtılmış ve hem teknik özellikleri hem de şahane tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Tamamen çerçevesiz ekranı, 3 arka kamerası ve ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı gibi pek çok özelliğinin yanında görece düşük fiyatıyla da kullanıcıları mutlu eden Honor Magic 2, son dönemin en iyi performanslı sürgülü kameralı telefonu olarak gösteriliyor.

Daha geniş ekran için sunulan en yeni çözümlerden biri olan sürgülü kamera özelliği, Honor Magic 2'yle gelmiş bir özellik olmasa da telefonun bu özelliği şimdiye kadar en iyi kullanan telefon olduğu düşünülüyor. Peki genel olarak biraz 'dayanıksız' olarak görülen bu sürgülü kameralar içeriden nasıl görünüyor?

Bu sorulara yanıt almak için tabii ki telefonun içi açıldı. Gerekli adımlar izlenerek sürgülü kamera mekanizmasına ulaşılana kadar Kirin 980, LPDDR4X RAM, 128 GB depolama alanı ve Wi-Fi modülü gibi donanımlar bir bir ortaya çıktı. Nihayetinde sürgülü kamera mekanizmasına ulaşıldığıında ise gerçekten de 'hassas' görünen bir mekanizmayla karşılaşıldı.

Mekanizma, bir şerit kablo ve iki sürgülü raydan ibaret ve özellikle şerit kabloların kolayca yıpranabileceği düşünülüyor. Bu sebeple de telefonun sürgülü kamerasını oldukça dikkatli kullanmak gerekecek gibi duruyor.