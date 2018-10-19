Honor Magic 2'nin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

Honor, yeni amiral gemisi Honor Magic 2'yi duyurmaya hazırlanırken, telefonun yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Honor, 31 Ekim'de yeni amiral gemisi Honor Magic 2'nin lansmanını gerçekleştirecek. Resmi lansmana bir hafta kalmışken, doğrulanmayan bir kaynak tarafından 2 gün önce Honor Magic 2'ye ait olduğu iddia edilen görüntüler ortaya çıktı. Daha önce Honor Magic 2'nin ortaya çıkan render fotoğraflarında, cihazın arka kısmının sol tarafında bulunan kamera Huawei P20 Pro'da da gördüğümüz gibi 4 kameraya sahipti.

2 gün önce ortaya çıkan ve Honor Magic 2'ye ait olduğu iddia edilen görüntülerde ise cihaz arka kısımda sadece 3 kamera mevcut. Cihazın 3 kameraya mı yoksa 4 kameraya sahip olduğu henüz netleşmiş değil. Zirâ ya ortaya çıkan render görüntüleri ya da 2 gün önce ortaya çıkan cihaz görüntülerinden birisi yanlış bilgi ancak hangi bilginin yanlış olduğunu şu an için bilmiyoruz.

Honor Magic 2'nin 6 inçlik 1440×2880 çözünürlüğünde AMOLED bir ekrana ve neredeyse %100 değerinde ekran-gövde oranına sahip olacağı söylenmekte. Gücünü Huawei Kirin 980 işlemciden alacak Honor Magic 2, aynı zamanda ekranının içinde parmak izi okuyucusunu barındıracak. Ön kameranın kayarak cihazdan dışarı çıkacağı Honor Magic 2, daha önce görülmemiş bir hızlı şarj sistemine de sahip olacak.