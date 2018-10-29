Honor Magic 2'nin Geekbench Puanı Ortaya Çıktı

Honor markasının en yeni amiral gemisi olacak olan Magic 2, 8GB RAM'i, Kirin 980 işlemcisi ve Android Pie işletim sistemi ile Geekbench'te ortaya çıktı.

Huawei’nin alt markası olan Honor, 31 Ekim’de gerçekleştireceği lansman etkinliği ile birlikte şirketin şu ana kadarki en güçlü amiral gemisi olan Honor Magic 2’yi tüketicilerin beğenisine sunacak. Ancak cihazla ilgili merak edilen temel özellikler, lansmanın hemen öncesinde Geekbench’te ortaya çıktı.

Tek çekirdek performansında 3316, çoklu çekirdek performansında ise 9534 puan Honor Magic 2’nin, üretim öncesi bir prototip olduğu, nihai sürümün ise Huawei Mate 20 Pro’ya yakın bir performans sunacağı tahmin ediliyor. Zira Honor Magic 2, Android ekosisteminin en güçlü amiral gemisi olduğu düşünülen Mate 20 Pro ile aynı işlemciyi kullanacak.

Teknik özelliklerine bakacak olursak yeni Honor Magic 2, işlemci kısmında Huawei üretimi olan Kirin 980 işlemcisinden güç alacak. 8GB RAM kapasitesi ile bellek konusunda herhangi bir sıkıntı yaşatmayacak olan cihaz, Google mobil işletim sisteminin son sürümü olan Android Pie ile kutudan çıkacak.

Honor Magic 2, İngilizce dil desteğine de sahip olan Yoyo adlı bir sesli sanal asistan ile birlikte gelecek. Fakat cihaz hakkında daha fazla detay öğrenmek için 31 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilecek lansman etkinliğini beklememiz gerekiyor.