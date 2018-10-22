Honor Magic 2'nin Sürgülü Kamerası Ortaya Çıktı

Çentikli ekranlar akıllı telefon pazarında görücüye çıktıklarından beri pek de olumlu bir etki yaratmadılar. Üreticiler ise çareyi yeni sürgülü kamera tasarımlarında buldu.

Bununla birlikte Vivo ve Oppo, uygun bir ekran tasarımının nasıl yapıldığını dünyaya gösterdi. Çentikli ekranlar yavaş yavaş tarihe karışırken bunun yerine sürgülü kameraya sahip yeni tasarımlar geliyor.

Akıllı telefon piyasasında sürgülü yapının önemli temsilcilerinden biri olmayı hedefleyen Honor Magic 2'nin sahip olduğu sürgü sayesinde ön kamerayı tamamen kapatabiliyorsunuz. Bu da ekran-gövde oranının daha fazla olması demek oluyor. Bugün ortaya çıkan görüntüler telefonun sürgülü yapısının olduğunu doğrular nitelikte. Bu sürgünün nasıl kullanılacağını gösteren videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Ayrıca videoda da görüldüğü gibi telefon, Huawei P20 Pro modelinde olduğu gibi üç arka kameraya sahip. Honor'un kendi sesli asistanı Yoyo ise büyük ihtimalle sadece Çince konuşacak. Honor'un bu tasarımı türünün son örneği olmayacak gibi görünüyor. Perşembe günü Pekin'de piyasaya çıkacak olan Xiaomi Mi Mix 3 de aynı sürgülü kameraya sahip olacak. Honor Magic 2 ise 31 Ekim'de kullanıcılarla buluşacak.