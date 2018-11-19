Honor Magic 2, Sürücüsüz Aracı Başarıyla Kullandı

Huawei'nin Honor markası, Honor Magic 2’nin yapay zekaya sahip sanal asistanı YOYO’ya sürücüsüz bir araba emanet etti. Amiral gemisi telefon, aracı yol boyunca başarıyla yönlendirdi.

Honor Magic 2, şaşırtmaya devam ediyor. Yapay zekanın sınırlarını zorlayan telefonun, bu deneyimi başarıyla tamamlamasını sağlayan en büyük etmen içinde barındırdığı güçlü özellikler. Bunlardan en göze çarpanı ise üstün hesaplama gücüne sahip ‘Kirin 980 AI’ yonga seti.

Sürücüsü olmayan bir otomobilin navigasyonuna direktifler vererek aracı yöneten YOYO akıllı asistanın, diğer akıllı asistanların yaptığı birçok işi de yapma yeteneği bulunuyor. Magic 2 lansmanında, YOYO akıllı asistanın, Honor firmasının sahibi adına otel rezervasyonu yaptığı bir video gösterilmişti. Magic 2’nin bu özelliği, Google Duplex’e benzetiliyor. Şirket ayrıca Magic 2 sahiplerinin, DJI markalı dronelarını YOYO ile birlikte ses ile yönlendirebileceklerini belirtmişti. Hatta Honor CEO’sunun sesiyle drone’u uçurduğu, çekim yapmasını istediği ve iniş yaptırdığı bir gösteri de daha önce paylaşılmıştı.

Sürücüsüz aracı kontrol özelliği ise YOYO’nun en şaşırtıcı özelliği. Yapılan testte Magic 2, aracın önünü görebilecek şekilde konumlandırılmış durumda, aracın direksiyonu ise YOYO’nun verdiği direktifleri uygulamak için özel bir araçla kontrol ediliyor. Aracın testi başarıyla tamamladığını iletelim. Bu başarının, otoyollardaki testlerde devam edip etmeyeceği merak konusu.

4556 IQ puanına sahip olduğu söylenen YOYO’nun farklı özelliklerini de belki ilerleyen zamanlarda görebiliriz.