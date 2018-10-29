Honor Magic 2 Şimdi de AnTuTu'da Listelendi

Geekbench'in ardından AnTuTu'da da listelenen Honor Magic 2'nin ayak sesleri iyiden iyiye duyulmaya başlandı. Cihaz, güçlü donanımı ile amiral gemilerine taş çıkartacak.

Kısa süre önce Geekbench’te görüntülenen Huawei’nin yeni Honor markalı amiral gemisi Magic 2, şimdi de AnTuTu’da görüntülendi. AnTuTu listesi, Kirin 980 işlemci, 8GB RAM ve 128GB gibi bazı cihaz özelliklerini ortaya çıkardı.

Honor Magic 2’nin AnTuTu sonuçlarına baktığımızda cihazın Kirin 980 işlemcili Mate 20 Pro’ya yakın bir performans sergilediğini görüyoruz. Ancak muhtemelen test edilen cihaz bir üretim öncesi prototip olduğundan nihai cihazın daha yüksek bir puan almasını bekleyebiliriz.

Android 9.0 Pie işletim sistemi ile kutudan çıkacak olan Honor Magic 2, 1080x2340 ekran çözünürlüğüne sahip olacak. Bu çözünürlük, Honor Magic 2’nin Xiaomi Mi Mix 3’e yakın bir ekrana sahip olacağı anlamına geliyor.

Honor Magic 2, 2018 model iPhone’lar ve Mate 20 serisinden sonra 7nm işlemciden güç alacak üçüncü akıllı telefon modeli olacak. Bu da cihazın daha düşük güç tüketimi ile daha yüksek performans sağlayacağı anlamına geliyor.