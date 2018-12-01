Honor Magic 2, Türkiye'de Resmi Olarak Satılmayacak

Son zamanların ilgi çekici modası kızaklı telefonların en güçlülerinden olan Honor Magic 2 için bu sefer çok da iyi haberler yok. Konu ise telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği.

Bir zamanların en çok satan telefonlarından olan kızaklı telefonlar, üreticilerin cihazlardan çerçeveleri kaldırmaya başlamasıyla tekrar moda olmaya başladı. Bu tarz telefonlardan olan Honor Magic 2, yurt dışında telefonu kullananlar tarafından güzel yorumlarla karşılanıyor.

Huawei'nin bir alt markası olan Honor'un cihazları Türkiye'de de satılıyor olsa da Honor, cihazın Çin dışına çıkmayacağını belirtti. Firma'nın cihaz hakkında sorulan sorulara verdiği cevap ise, "Telefon Çin pazarı için özelleştirilmiş bir ürün. Şu an için Türkiye ve global pazarda satışa çıkması planlanmamakta." şeklinde. Bu açıklamadan anladığımız şey ise, ürünün global pazarda da satışa sunulmayacak olması.

Magic 2'nin potansiyel pazarlarda neden yer almayacağı anlaşılmazken, bu durumun gelecek sene değişmesi ihtimaller dahilinde. Hatırlayacak olursak benzer bir stratejiyi HMD Global de Nokia telefonlarıyla izlemiş, ve daha yüksek satış rakamlarına ulaşmıştı.

Honor Magic 2 Özellikleri