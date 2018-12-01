Honor Magic 2, Türkiye'de Resmi Olarak Satılmayacak

Bir zamanların en çok satan telefonlarından olan kızaklı telefonlar, üreticilerin cihazlardan çerçeveleri kaldırmaya başlamasıyla tekrar moda olmaya başladı. Bu tarz telefonlardan olan Honor Magic 2, yurt dışında telefonu kullananlar tarafından güzel yorumlarla karşılanıyor.
Huawei'nin bir alt markası olan Honor'un cihazları Türkiye'de de satılıyor olsa da Honor, cihazın Çin dışına çıkmayacağını belirtti. Firma'nın cihaz hakkında sorulan sorulara verdiği cevap ise, "Telefon Çin pazarı için özelleştirilmiş bir ürün. Şu an için Türkiye ve global pazarda satışa çıkması planlanmamakta." şeklinde. Bu açıklamadan anladığımız şey ise, ürünün global pazarda da satışa sunulmayacak olması.
Magic 2'nin potansiyel pazarlarda neden yer almayacağı anlaşılmazken, bu durumun gelecek sene değişmesi ihtimaller dahilinde. Hatırlayacak olursak benzer bir stratejiyi HMD Global de Nokia telefonlarıyla izlemiş, ve daha yüksek satış rakamlarına ulaşmıştı.
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Honor Magic 2 Özellikleri
- 6.39 inç (2340×1080 piksel) Full HD+ AMOLED 19.5:9 ekran
- Huawei Kirin 980 işlemci, ARM Mali-G76MP10 GPU
- 6GB RAM, 128GB depolama / 8GB RAM, 128GB/256GB depolama
- Android 9.0 Pie işletim sistemi, EMUI 9.0 arayüzü
- 16MP, f/1.8 diyafram, RGB sensör, 24MP, f/1.8 diyafram, monochrome sensör, 16MP, f/2.2 diyafram, geniş açı sensörlü üçlü arka kamera
- 16MP, f/ 2.0 diyaframlı ön kamera, 2MP+2MP çift 3D yüz algılama kamerası
- Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz and 5GHz) (wave2), Bluetooth 5 LE, GPS (L1 + L5 çift band), NFC, USB Type-C
- 40W SuperCharge destekli 3500mAh batarya