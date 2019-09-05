Honor MagicBook Pro 2019 Ryzen Edition - Fiyatı ve Özelliği

Geçtiğimiz sene çıkardığı MagicBook ile hayranlarının beğenisini kazanan Honor, MagicBook Pro 2019 Ryzen Edition ile kullanıcılarını karşıladı. Dizüstü bilgisayar, tasarımının yanı sıra fiyatıyla da dikkat çekti.

Geçtiğimiz yılın Temmuz ayında Honor 9X serisinin yanında çıkan MagicBook'un yenilenmiş ve iyileştirilmiş modeli olan Honor MagicBook Pro 2019, Vega 8 grafik kartlı sürümüyle tanıtıldı. 16,1 inçlik Full HD bir ekrana ve 4,9 mm'lik ince çerçeveye sahip olan dizüstü bilgisayar, %90'lık bir ekran/gövde oranıyla birlikte geliyor. Tüm bunların yanı sıra bilgisayarda 8 GB RAM ve 512 GB SSD bulunuyor.

Tamamen alüminyum alaşımlı bir gövdeye sahip olan Honor MagicBook Pro 2019, bilgisayarın sıcaklığını düşük seviyelerde tutmak ve içerideki hava akımını artırmak için iki adet özel üretilmiş fana sahip. Güç konusunda 57,4 watt saatlik bataryası olan bilgisayar, 10 saate kadar bir kullanım süresini de kullanıcılarına sunuyor.

Honor MagicBook Pro 2019 Ryzen Edition teknik özellikleri:

16,1 inç (1920x1080 piksel) Full HD ekran %100 sRGB

2,1 GHz AMD Ryzen 5 3550H (3,7 GHz'e kadar) + AMD Radeon RX Vega 8 GPU / 2,3GHz AMD Ryzen 7 3750H (4,0 GHz'e kadar) + AMD Radeon RX Vega 10 GPU

8 GB / 16 GB DDR4 2400 MHz RAM, 512 GB PCIe SSD

Windows 10 Home

1 MP HD webcam, dijital mikrofon

Parmak izi okuyucu

Boyutlar: 369x234x16,9 mm; Ağırlık: 1,7 kg

USB Type-C x 1, USB 3.0 (Type A) x 3, HDMI x 1

WiFi 802.11 ac (2,4 GHz ve 5 GHz) 2×2 MIMO, Bluetooth 5.0

3,5 mm kulaklık girişi, Dolby Atmos

56 Wh batarya, 8,5saat batarya ömrü

Fiyat:

Honor MagicBook Pro Ryzen Edition, yalnızca gri renk seçeneğiyle geliyor ve Ryzen 5 + 8 GB RAM'li sürümü 699 (yaklaşık 3.965 TL) dolarlık bir fiyata sahip. Ryzen 5 + 16 GB RAM'li bilgisayarın fiyatın 727 (yaklaşık 4.125 TL) dolarken Ryzen 7 8 GB RAM'li modelin fiyatı da 727 (yaklaşık 4.125 TL) dolar olarak karşımıza çıkıyor. Son olarak Ryzen 5 + 8 GB RAM'li Linux işletim sistemli model de 615 (yaklaşık 3.490 TL) dolar gibi bir fiyata kullanıcılarını karşılıyor.

Tüm modellerde 512 GB SSD kullanan bilgisayar şu anda siparişe açık durumda ve 23 Eylül'de Çin'de satışa çıkacak. Honor MagicBook Pro 2019 Ryzen Edition'ın Linux işletim sistemli modeliyse 25 Eylül'de satın alınabilecek.