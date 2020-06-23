Honor'un akıllı saati MagicWatch 2, giyilebilir teknoloji pazarında en çok tercih edilen ürünlerden biri. Akıllı saat, son yazılım güncellemesiyle eklenen yeni spor modlarıyla çok daha cazip bir seçenek haline geliyor.

Çinli teknoloji devi Huawei'nin alt markası olan Honor, tüketicilere sunduğu uygun fiyatlı giyilebilir teknoloji ürünleriyle en az akıllı telefonları kadar dikkatleri üzerine çekiyor. Şirket, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru tanıttığı Honor MagicWatch 2 adlı akıllı saati için şimdi, egzersiz seçeneklerini büyük oranda artıran yeni bir güncelleme sundu.

Honor, bir sonraki akıllı saatini duyurana kadar MagicWatch 2'yi cazip bir seçenek olarak tutmaya devam edecek gibi görünüyor. Bu bağlamda Honor, akıllı saatine düzenli yazılım güncellemeleri yayınlayarak sürekli olarak özelliklerini iyileştirmeye devam ediyor. Son olarak bugün yayınlanan yeni bir güncelleme, MagicWatch 2'ye onlarca yeni spor modu ekleyerek daha geniş bir kitleye hitap etmesini sağlıyor.

Honor MagicWatch 2'nin toplam spor modu seçeneği 100'e yükseldi

Honor MagicWatch 2 piyasaya sürüldüğünde sadece 15 egzersiz moduna sahipti. Ancak yeni yazılım güncellemesiyle 85 yeni spor modu daha eklendi ve akıllı saat artık toplam 100 egzersiz modu sunuyor. Yeni spor modları arasında sörf, jet ski, kano ve kürek gibi birbirinden çeşitli yeni aktiviteler de bulunuyor.

MagicWatch 2 için yayınlanan güncellemeyle yeni spor modlarını almak için tek yapmanız gereken Huawei Health uygulamasını güncellemek. Saatinizi telefonunuzla eşleştirdiğinizde ve uygulamayı başlattığınızda, ürün yazılımı otomatik olarak güncellenecek.

Honor MagicWatch 2, 454 x 454 çözünürlüklü 1,39 inç AMOLED ekrana sahip. Akıllı saatte, tıpkı Huawei Watch GT 2 gibi Kirin A1 işlemci yer alıyor. Ayrıca 4 GB depolama alanı ve 32 MB RAM ile destekleniyor. Sağlık tarafında, 24 saat kalp atış hızı izleme, uyku izleme, SpO2 ölçümü ve stres izleme gibi özellikler içeriyor. Akıllı saatte GPS, NFC, 2.4GHz Wi-Fi ve Bluetooth 5.1 desteği de var.

Akıllı saat, 455 mAh bataryasıyla standart kullanımda tek şarjla 2 haftaya kadar, GPS açıkken 30 saate kadar pil ömrü sunuyor. Ülkemizde de popüler bir seçenek olan Honor MagicWatch 2 yaklaşık 1200 TL bandında satılıyor.