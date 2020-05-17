Honor, Mayıs Güvenlik Güncellemelerini Dağıtmaya Başladı

Honor, güvenlik iyileştirmeleri sağlayan mayıs güvenlik güncellemesini cihazlarına sunmaya başladı. İlk etapta Honor Play, Honor 10, 10 Lite 'a ulaşan güncelleme yakında daha fazla cihazda kullanılabilir hale gelecek.

Telefonun en önemli kısımlarından biri hiç şüphesiz işletim sistemi. Neredeyse tüm her şeyin düzgün bir biçimde çalışmasını sağlayan bu yazılım, bazı konularda yetersiz kalabiliyor. Böyle olduğunda ise karşımıza yazılım güncellemeleri çıkıyor. Güncellemeler, telefonlardaki yazılımın daha iyi bir performans sunmasını sağlayarak kullanıcıları memnun etmeye ve güvende olduklarından emin olmaya çalışıyor.

Honor da bu ayın yazılım güncellemelerini cihazlarına göndermeye başladı. Hızlı bir şekilde güncellemeleri dağıtan Honor, şimdiden birçok kullanıcıyı memnun etmiş durumda. Güncellemenin önümüzdeki günlerde tüm uygun cihazlara ulaşması bekleniyor. Bu güncelleme sayesinde Honor adı altındaki telefonlar artık daha güvenli bir hale gelecek.

Şimdilik mayıs ayı güvenlik iyileştirmelerini içeren EMUI güncellemesi; Honor Play, Honor 10 Lite, ve Honor 10 tarafından alındı. Honor 10 Lite ve Honor Play bununla birlikte VoWiFi güncellemesini almış olsa da, bu güncelleme henüz Honor 10'a ulaşmadı. Gelin, yakın zamanda daha fazla telefona ulaşacak olan güncellemenin içerdiği yeniliklere yakından göz atalım.

Güncelleme neler içeriyor:

Bu güncelleme, geliştirilmiş sistem güvenliği için Mayıs 2020'de yayınlanmış Android güvenlik yamalarını birleştiriyor. Bu sayede birçok küçük hatalar düzelecek ve kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunulmuş olacak. Güncellemenin boyutları ise şu şekilde:

Honor Play: 228 MB

Honor 10: 234 MB

Honor 10 Lite: 98,19 MB

Güncelleme nasıl yapılır:

HiCare uygulamasını açın. Servisler kısmına dokunun. Güncelleme yazan yere basın. "Güncellemeleri kontrol edin" kısmına tıklayın. Yükle ve indire basarak güncellemeyi tamamlayın.

Bu 5 basit adımı uygulayarak mayıs ayı güvenlik güncellemelerini kolayca cihazınıza ekleyebilir ve telefonunuzdan daha yüksek verim alabilirsiniz.