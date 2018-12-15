Honor, MediaTek İşlemcili Yeni Bir Akıllı Saat Hazırlığında

Son birkaç aydır Huawei ile beraber fazla mesai yapan Honor, 8C ve 8X cihazlarıyla gelişmekte olan pazarlarda büyük adımlar atmaya başladı. Yakın zamanda yeni akıllı saati Watch Magic'i tanıtan Honor, yeni bir saat için şimdiden hazırlıklara başlamış durumda.

Bluetooh SIG sertifikasyonu sırasında açığa çıkan bilgiler, Huawei'nin alt markası olan Honor'un yeni bir saat hazırlığında olduğunu gösteriyor. Belge, cihazın donanımı hakkında herhangi bir bilgi vermiyor olsa da, model numarasının ELF-G10 olduğu görülüyor. Giyilebilir bir cihaz demektense açık açık "akıllı saat" ifadesi kullanılan belgede, saatin Düşük Enerjili Bluetooth 4.0 standartına sahip olduğu ortaya çıkmış durumda.

Dikkat çekici olan durum ise, cihazın MediaTek platformundan güç alacak olması. Her ne kadar bu duyulmamış bir durum olmasa da Qualcomm'un bu alanda lider olduğu düşünüldüğünde böyle bir seçimin yapılmış olması gerçekten ilginç.

Bununla beraber Huawei ve Honor'un kendi giyilebilir cihazlarında kullanmak üzere hem donanımsal hem de yazılımsal alanda birtakım araştırmalar yaptığını da biliyoruz. Örneğin Huawei Watch GT, sadece ihtiyaç duyulduğunda kullanılan yüksek performanslı bir çipsete, diğer durumlarda ise ultra düşük güçlü bir çipi kullanan iki çekirdekli bir yonga seti tasarımına sahip. Yazılımsal tarafta ise, iki şirket de saatlerinde LiteOS işletim sistemini kullanıyor.

(Huawei Watch Magic)

Honor ve Huawei'nin buradaki amacının bu tür "deneyler" yaparak en optimize cihazı ortaya koymaya çalıştığını düşünürken, bunun ne olursa olsun kullanıcıya faydalı olacağı kanaatindeyiz.