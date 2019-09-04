Honor Play 3 Duyuruldu: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Honor'un oyunculara özel çıkardığı Play serisine yeni bir üye daha eklendi. Honor Play 3 bugün tanıtıldı.

Düşük bütçesine rağmen oldukça güzel telefonlar ortaya çıkaran Huawei'nin alt firması Honor, Play ailesine kattığı yeni üyeyi duyurdu. Honor Play 3 adı verdikleri yeni üye üçlü arka kamera kurulumuna, delikli ekran tasarımına ve muhteşem bir performansa sahip.

Honor Play 3 Özellikleri:

Honor Play 3; 6,39 inç büyüklüğünde ve 1560x720 çözünürlüğe sahip bir ekranla beraber sunuldu. Telefon gücünü 7 nm Kirin 710F işlemcisinden alırken 4 GB ve 6 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneğine sahip. Play 3 ayrıca 64 GB ve 128 GB depoloma seçeneklerini de sunuyor ve 512 GB’a kadar microSD kart desteği sağlıyor.

Telefonun kamera özellikleri ise fena değil. Arkada bulunan üçlü kamera sisteminde 48 MP’lik (f/1.8) ana kamera, 8 MP’lik (f/2.4) 120 derece ultra geniş açılı kamera ve 2 MP’lik (f2.4) derinlik kamerası bulunuyor. Ön kamerası ise 8 MP (f/2.0) çözünürlüğünde iken selfie çekimlerinde yapay zekadan da yararlanan teknolojileri barındırıyor.

Honor Play 3, Android 9 üzerine kurulmuş EMUI 9.1.1 arayüzünü kullanıyor. Cihaz 4.000 mAh’lik güzel bir bataryayla birlikte geliyor ve EROFS, Ark Compiler, GPU Turbo 3.0 ve birçok performans iyileştirici teknolojiyle kullanıcıların önüne sunuluyor.

Honor Play 3 Fiyatı:

Mavi, Siyah ve Kırmızı renk, 4 GB / 64 GB ve 6 GB / 128 GB seçenekleriyle çıkan telefonun 4 GB / 64 GB versiyonunun fiyatı 999 yuan (yaklaşık 800 TL) olarak açıklandı. Telefonun 6 GB / 128 GB versiyonu ise 1.299 yuan (yaklaşık 1.030 TL) olarak açıklandı.

Ön siparişleri 10 Eylül’de başlayacakken cihaz 17 Eylül’den itibaren Çin mağazalarında ve internet sitelerinde yerini alacak.