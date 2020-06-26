Honor Play 4e'nin Tasarımı ve Bazı Özellikleri Ortaya Çıktı

Honor'un Play 4 serisindeki yeni bir akıllı telefon, Çin'in sosyal medyası Weibo aracılığıyla gün yüzüne çıktı. Paylaşılan bir tanıtım posteri, "Play 4e" isimli bu akıllı telefonun tasarımını ve bazı teknik özelliklerini gözler önüne seriyor.

Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin alt markası olarak ticari yaşamını sürdüren Honor, nisan ayında Play 4T, Play 4T Pro, Play 4 ve Play 4 Pro isimli yeni akıllı telefonlarını duyurdu. Kısa süre önce ortaya çıkan bir poster ise Honor'ın bu modellerle yetinmeyeceğini ve kısa bir süre sonra Play 4e isimli bir telefon daha duyuracağını gözler önüne seriyor.

Çin'in sosyal medyası Weibo'da sızdırılan bir poster, Honor hayranlarının hemen dikkatini çekti. Çünkü bu posterde Honor'un yeni telefonu Play 4e'nin tasarımı ve bazı teknik özellikleri yer alıyordu.

Honor Play 4e tanıtım posteri

Yukarıdaki postere göre Honor Play 4e'nin genel görünümü, geçtiğimiz yıl tanıştığımız Honor Play 3'e oldukça benzeyecek. Ayrıca bu akıllı telefonun dörtlü kamera kurulumuna sahip olacağını ve ekranında ufak bir deliğin olacağını da görüyoruz. Poster, telefonun 13 MP arka kamera detayını sunsa da veriler fazlasıyla yetersiz ve ön kameranın da kaç MP olduğu bilinmiyor.

Edinilen bilgilere göre Honor Play 4e, 6.39 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olacak. Ayrıca bu akıllı telefonda 4.000 mAh kapasiteli bir batarya olacağını da görüyoruz. Şirket, yeni akıllı telefonunda Kirin 710A işlemcisini kullanmayı tercih ederken, depolama konusunda ise 128 GB kapasite detayı dikkatlerden kaçmıyor. 4 GB RAM bulunacak olan telefonun farklı varyantlarının olup olmayacağı şu an için belirsizliğini koruyor.

Honor Play 4e'nin sızdırılan posterinde, telefonla ilgili başka bir özelliği göremiyoruz. Bu akıllı telefonun ekran çözünürlüğü, parmak izi tarayıcının olup olmadığı ve hızlı şarj desteği gibi konular hala detaylandırılmadı. Ayrıca bu akıllı telefonun çıkış tarihi de şu an için bilinmiyor. Şirket, 2 Temmuz'da düzenleyeceği bir etkinlikte X10 Max 5G'yi duyuracak. Belki bu etkinlik, Play 4e'nin duyurusuna da sahne olabilir.