Bütçe Dostu Telefon Honor Play 8A - Fiyatı ve Özellikleri

Bütçe dostu telefonlar ile piyasada kendine sağlam bir yer edinmiş olan Honor, en yeni telefonu olan Play 8A'yı resmi olarak tanıttı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei’nin alt markası olan Honor, en yeni bütçe dostu akıllı telefonu olan Honor Play 8A’yı resmi olarak tanıttı. 6 inç büyüklüğündeki su damlası çentikli ekranı ile %87’lik bir ekran gövde oranı sunan cihaz, rakipleri arasında oldukça iddialı bir tasarıma sahip.

12nm süreci ile üretilen MediaTek Helio P35 işlemcisinden güç alan yeni Honor Play 8A, 3GB RAM kapasitesine ek olarak 32GB ve 64GB dahili depolama alanı sunuyor. Cihazın belkide tek eksiği, arka tarafında doğal portre modu oluşturmak için çift kamera bulundurmaması.

Huawei Honor Play 8A Özellikler

6 inç HD+ ekran

MediaTek Helio P35 işlemci

3GB RAM, 32GB/64GB depolama

Android 9.0 Pie işletim sistemi

13 MP, f/1.8 diyaframlı arka kamera

8 MP, f/2.0 fiyaframlı ön kamera

3000mAh batarya

Siyah, kırmızı, mavi ve altın olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile tüketiciler ile buluşacak olan yeni Huawei Honor Play 8A, 32GB’lık sürümü için 799 Çin Yuanı, 64GB’lık sürümü için Çin Yuanı fiyat etiketine sahip olacak. Cihazın Çin’deki satışları 9 Ocak’ta başlayacak.