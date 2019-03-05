GPU Turbo 2.0 Destekli Honor Tab 5 - Özellikleri ve Fiyatı

Orta seviye tablet segmentinin en yeni üyesi Honor Tab 5, 8 inçlik ekranı, GPU Turbo 2.0 desteği ve Kirin 710 işlemcisi ile resmi olarak tanıtıldı.

Huawei’nin alt markası olan Honor, katlanabilir akıllı telefonların tanıtılması ile birlikte pabucu dama atılacağı düşünülen tablet sektörü için yeni bir model piyasaya sürüyor. Çinli şirketin Honor Tab 5 adlı yeni tableti, Full HD+ çözünürlüğe sahip olan 8 inçlik ekranı ve Qualcomm’un SD660 işlemcisi ile rekabet eden Kirin 710 işlemcisi ile oldukça iyi bir tablet deneyimi vadediyor.

Bellek noktasında tüketicilere iki ayrı seçenek sunan Honor Tab 5, oyun performansını en üst seviyeye çıkarmak için GPU Turbo 2.0 yazılımı ile birlikte geliyor. 5100mAh’lik bataryası ile iyi bir kullanım süresine sahip olan cihaz, WiFİ ve LTE destekli modelleri ile her türlü ihtiyaca karşılık veriyor. Cihaz, çift hoparlörü sayesinde güçlü bir ses deneyimi vadediyor.

Honor Tab 5 Özellikler

Huawei HiSilicon Kirin 710 işlemci, ARM Mali G51 MP4 GPU

3GB RAM, 32 GB depolama / 4GB RAM, 64GB depolama

8 inç Full HD+ ekran

8MP arka kamera

8MP ön kamera

5100mAh batarya

Honor, 3GB RAM’li Wi-Fi sürümü için 881 TL, 4GB RAM’li Wi-Fi sürümü için 1.042 TL, 4GB RAM’li LTE sürümü için ise 1.122 TL fiyat etiketi belirledi. Ancak bu fiyatlara ülkemizde tabletlere uygulanan vergiler dahil değil.