Honor Türkiye'den Muhteşem Satış Sonrası Hizmeti

Huawei Dış Ticaret tarafından, uzun süredir görülmemiş bir servis hizmetine imza atılıyor. Honor'un muhteşem hizmetiyle sadece 1 saatte tamir hizmetiniz olacak.

Huawei'nin yan markası olan Honor, genelde Avrupa ülkelerinde bu isimle anılıyor. 2018'in 2. çeyreğinden beri ülkemizde de resmi olarak hizmet vermeye başlayan Honor, daha önce ülkemizde hiç alışık olmadığımız muhteşem servis anlayışıyla karşımıza çıkıyor.

444-99-88 numaralı Honor Servis Hattı üzerinden servis kaydı açan müşteriler, aldıkları randevu sonrasında cihazı kendileri getirirse sadece 1 saat içerisinde tamiratının sağlanacağı garanti ediliyor. Cihazınızı kargo yoluyla göndermeyi tercih ederseniz, kargonu ulaştıktan maksimum 1 gün sonrasında tamir işlemi gerçekleştiriliyor.

Toplamda 2 yıllık garanti kapsamındaki cihazların servis standardı da böylece git gide artıyor. Ayrıca Honor 10 ile sunulan bir muhteşem hizmet daha mevcut: Ücretsiz kargo yoluyla ürününüz kapıdan alınıyor, servise gönderiliyor ve 1 saat içerisinde tamir edilerek size geri gönderiliyor.

Konuyla ilgili önemli açıklamalar yapan Honor Türkiye Başkanı Kevin Wang Şunları Söyledi:

"Bugün, satış sonrası servis hizmeti müşteri deneyimi için global temelli bir mükemmeliyet aracı haline geldi. Satış sonrası servis ise markamızı diğerlerinden önemli hale getiren bir etken. Türkiye için hedefimiz en iyi ürün ve hizmeti sunmaktır. Sektör memnuniyet düzeyini yükseltmek ve müşterilerimizi desteklemek de ana hedefimizdir."