Honor, Black Friday'de Muazzam Bir Satış Yaptı

Honor, geçtiğimiz Black Friday'de satışlarında geçen yılki Black Friday'e göre patlama yaşadı.

Huawei'nin alt markası Honor; online telefon satışlarında, yılın büyük çoğunluğunda birinci gelen marka oldu. Geçtiğimiz Black Friday etkinlikleri esnasında ise Honor'un yaptığı satışlarda, dikkatleri üstüne çeken bir artış meydana geldi. Bütçe markası olarak da bilinen Honor, geçtiğimiz Black Friday'de, Batı Avrupa satışlarında geçen yıl yapmış olduğu satış sayısından %250 daha fazla satış yaptı.

Honor'un elde ettiği satış sayısı; Amazon üzerinden Black Friday süresince en çok satılan ilk 10 akıllı telefon arasına girmeyi başaran Honor 10'un ve ucuz fiyatının yanında stabil performansıyla kullanıcıların beğenilerini üzerine toplamayı başaran Honor 9 Lite'ın başarısı sayesine gerçekleşti.

Black Friday'de satışlarda ani bir yükselme yaşayan Honor; Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Finlandiya satışlarında son dönemlerde oldukça hızlı bir yükselişe geçmiş durumda. Özellikle Çek Cumhuriyeti'nde geçen yılın aynı dönemine göre %200 daha fazla satış gerçekleştiren Honor, Polonya'da ise geçen seneki Black Friday'e göre geçtiğimiz Black Friday süresince %500 daha fazla satış yaptı.