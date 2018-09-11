Honor'un İlk 5G'li Telefonunun 2019'da Çıkacağı Doğrulandı

4.5G'ye geçeli çok uzun süre olmamışken, 5G tartışmaları şimdiden başladı. Bu teknolojiye sahip telefonlar çıkaracak olan firmalar arasına Honor da katıldı.

Uluslararası Nöromodülasyon Topluluğu, 8 ve 9 Eylül'de Çin'in başkenti Pekin'de Çin Nöromodülasyon Topluluğu'nun yıllık toplantısını gerçekleştirdi. Etkinliğin önemli olaylarından biri de Huawei'nin alt firması olan Honor'un Başkanı George Zhao'nun yaptığı konuşmaydı.

Başkan Zhao, "5G Çağında Akıllı Telefonlardaki Yenilikler" başlıklı konuşmasında Honor'un ilk 5G donanımlı telefonunu 2019 yılında piyasaya süreceğini söyledi.

Bu açıklamayla beraber Honor; Huawei, Xiaomi, OPPO, ZTE, LG, Samsung, Lenovo gibi firmaların gelecek sene 5G'li telefon çıkarma kervanına katılmış oldu. Zhao herhangi spesifik bir tarih vermese de, tanıtımın 2019'un ilk yarısında gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Bu, kuşkusuz Apple, Samsung ve Google gibi üreticilere karşı daha ucuz telefonlar üreten bir firma için büyük bir hamle. Ancak bu, çok şaşılacak bir durum değil; sonuçta Honor'un ana şirketi Huawei, 5G teknolojisinin önde gelen geliştiricilerinden.

Şu hatırlatmayı yapmadan da bitirmeyelim: 5G teknolojisi, kullanıcıların yüksek kalite ve bant genişliğinde video indirip yükleme yapmasına, böylece sanal gerçekliğin (VR) son kullanıcıya daha kolay ulaşmasına yardımcı olacak. Ayrıca 5G, yapay zeka (AI) konusunda da geliştirmeler sunacak. Tüketici uygulamalarından ayrı olarak ise teknoloji, altyapıların güçlenip birbirine daha bağlı hale gelmesini ve sürücüsüz arabaların yaygınlaşmasını sağlayacak.

Bir bilgi sağlayıcısı şirketi olan IHS Markit'in son raporlarına göre 5G teknolojisi, 2035 yılına gelindiğinde 12.3 trilyon dolarlık bir istihdam sağlayacak.