Honor'un Yeni Telefonunu Tanıtacağı Tarih Ortaya Çıktı

Huawei'nin alt markası olan Honor, yeni bir akıllı telefon duyurmaya hazırlanıyor.

Samsung'un çentikli ekranlar için Infinity-O ekran çözümünü duyurmasının ardından akıllı telefon üreticileri, Infinity-O ekrana sahip ilk akıllı telefonu üretme yarışı içerisine girdiler. Bu bağlamda Huawei, Samsung, Oppo, Lenovo gibi pek çok marka, Infinity-O ekrana sahip akıllı telefonlarını üretmek için kolları sıvadı.

Huawei halihazırda bilgileri ortaya çıkan Nova 4 akıllı telefonuyla bu yarışa dahil olmuşken Huawei'nin alt markası Honor'da geri kalmayacak. Şirket, Infinity-O ekrana sahip ilk akıllı telefonunu 22 Ocak'ta Paris'te düzenleyeceği bir etkinlik ile duyuracak. Duyurulması beklenen akıllı telefonun ise Honor View 10'un yeni nesli Honor View 20 olacağı düşünülüyor.

Gelişmiş arka kameralara sahip olması beklenen Honor View 20; %92 ekran-gövde oranına sahip FHD+ Infinity-O ekrana sahip olacakken, gücünü Kirin 980 işlemcisinden ve 6GB RAM'inden alacak. Aynı zamanda cihazda ekrana gömülü parmak izi okuyucusunun kullanılacağına dair söylentiler de bulunuyor.