  • Honor V20'nin AnTuTu’dan Aldığı Dikkat Çekici Puan

Honor V20'nin AnTuTu’dan Aldığı Dikkat Çekici Puan

1 dk okuma süresi
5
1
0
0
0
Honor’un kendi Huawei Nova 4’ü yarın piyasaya çıkacak. Nova 4’e sıra gelmeden önce AnTuTu’dan Honor V20 için benchmark testinin sonuçları açıklandı.

Telefonlar piyasaya çıkmadan önce tüketicilerin gözü kulağı benchmark testlerinde oluyor. Bir dolu para verilecek olan cihazların olmuşken en iyisinin olmasını istemek herkesin hakkı, o yüzden de araştırma yapmak en mantıklısı.

AnTuTu’dan gelen resmi açıklamaya göre Honor V20 (PCT-AL10), 307.227 puana ulaşmayı başarıyor. Bu performans Mate 20 serisi ile denk bir performans.
İLGİLİ HABER

48MP Arka Kameralı Huawei Honor V20 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Honor V20 daha önce GeekBench’te tek çekirdek için 3261, çoklu çekirdek için 9792 puan almıştı. AnTuTu puanı ise 274.343 idi. 33 bin puanlık sapmanın sebebi olarak AnTuTu performans modunu gösteriyor. Bunun sebebi de donanımın değişmemiş olması.
İLGİLİ HABER

A101, Uygun Fiyatlı Honor 8X Satışı Yapacak

Honor V20, 2310x1080 çözünürlüğe sahip bir ekrana, Kirin 980 işlemciye, 8+256 GB hafızaya, 48 MP’lik arka kameraya ve 24.79 MP’lik ön kameraya sahip olacak. Bu özelliklerin yanında Honor V20 Link Turbo ve Eye-Visual Tam Ekran özellikleri gibi yenilikleri de bünyesinde barındıracak. 4000 mAh bataryaya ve AI çift-frekanslı GPS’e sahip olacak olan cihaz ile 960 kare süper yavaş çekim yapmak mümkün olacak. Cihazın içinde THE NINE sıvı soğutma teknolojisi de bulunacak.

Kaynak : https://www.gizchina.com/2018/12/25/honor-v20-antutu/
Etiketler: AnTuTu, honor v20
5
1
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
5
1
0
0
0