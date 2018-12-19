Honor V20'nin Özelliklerini Gösteren Bir Görsel Paylaşıldı

Önümüzdeki günlerde piyasaya sürülecek olan Honor V20'nin özelliklerini ortaya çıkaran bir görseli sızdırıldı.

Honor V20'nin çıkmasına birkaç gün kala, yeni bilgiler bizimle birlikte olmaya devam ediyor. Kumsmoto Teknoloji ürünü olan Honor akıllı telefonlar, Çin başta olmak üzere son yıl içerisinde oldukça popüler olmuş ve bu seferki V20 modeli de iki farklı alternatifi ile internette dolaşmaya başladı.

Sızdırılan fotoğraflardan anladığımız kadarıyla, Honor V20 iki farklı alternatif ile karşımıza çıkacak. Alternatiflerden biri 64GB depolama alanına sahip olup 6GB RAM ile karşımıza çıkacakken diğer model ise 128GB depolama alanına sahipken yine 6GB RAM ile bizimle olacak.

Bunların arasından ilk model Çin içerisinde 2.799 Yuan (Yaklaşık $406), yüksek kapasiteli model ise Çin içerisinde 3.299 Yuan (Yaklaşık $478) olarak piyasaya sürülecekken Türkiye içerisinde fiyatlarının nasıl olacağı konusunda bir fikir veremiyoruz.

Sızdırılan fotoğraf, yakın bir süre içerisinde afişleri süslemesi gereken bir görseldi ancak beklenenden önce sızdırılması bizler için güzel olsa da şirket içinde neler yaşandığı konusunda bir fikrimiz ya da resmi bir açıklama bulunmuyor. Akıllı telefon, turbo performans özelliği ile raflardaki yerini alacakken, mobil internet ve Wi-Fi kalitesi konusunda oldukça iddialı bir şekilde geliyor.

4.000mAh kapasitesindeki bir pile sahip olacak olan V20, ayrıca 25 megapiksel kalitesinde ön kamera ile çıkışını yapacak Bunların yanında 22.5W gücünde hızlı şarj desteği olacak ve bu da telefonunun kendini bir saatten kısa bir süre içerisinde tamamen şarj edebileceği anlamına geliyor.

Bunların yanında bilinen bilgilerden biri de Honor V20'nin Maserati Edition adında özel bir sürüme sahip olacak olması. Sınırlı sayıda üretilen bu model, farklı bir tarihte satışını gerçekleştirecek.

V20, Çin içerisinde 26 Aralık tarihinde piyasaya sürülecekken Avrupa'da 22 Ocak tarihinde kullanıcılar ile buluşacak.