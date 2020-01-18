Honor, V30 Lite Olduğu Söylenen Yeni Telefonu İçin Onay Aldı

Huawei'nin alt markası olan Çinli mobil üreticisi Honor, V30 serisinin uygun fiyatlı modeli olduğu söylenen yeni bir telefon için sertifika aldı. Telefonun V30 serisine olan benzerlikleriyse dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz aylarda piyasaya sürdüğü V30 ve V30 Pro modelleriyle büyük beğeni toplayan Honor, gelen son bilgilere göre serinin devamı niteliğinde olacak yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. En azından tasarım açısından V30 serisine benzeyen bu cihaz, pek çok kaynağa göre serinin en uygun fiyatlı modeli olan Honor V30 Lite olarak adlandırılacak.

MIT’nin sertifika listesinde ‘MOA-AL00’ ve ‘MOA-TL00’ model numaralarıyla görünen akıllı telefonlardan ilkine baktığımızda V30 benzeri bir arka kamera tasarımını açıkça görebiliyoruz. Cihaza dikkatli bakıldığındaysa ortadaki şeyin bir kamera sensörü değil, LED flaş olduğu gözlerden kaçmıyor. Bu da Honor’un bu telefonunda üçlü kamera kurulumuna yer vermediğini ve daha bütçe dostu bir model üzerinde çalıştığını gösterir nitelikte.

Yeni telefon, V30 serisinden daha ucuz olabilir:

Bununla birlikte fotoğraflarda dikkat çeken bir diğer noktaysa telefonlarda V30 ve V30 Pro’nun aksine delikli değil, çentikli bir kamera tasarımının kullanılması oldu. Buradan yola çıkarak telefonların yine V30 serisinde olduğu gibi çift kamera yerine tek bir ön kameraya sahip olacağını da söyleyebiliriz.

Tüm bunlara ek olarak telefonun yanlarda veya arkada herhangi bir şekilde parmak izi sensörüne sahip olmaması da “ekrana gömülü parmak izi” seçeneğini akıllara getiriyor. Bu da cihazlarda doğrudan OLED bir panelin tercih edileceğine işaret ediyor ki bu mevcut V30 serisinde olmayan bir özellik. Tabii ki bir diğer alternatif olarak Honor, parmak izi sensörünü tamamen atlamış olabilir.

Beklentileri bir kenara bırakacak olursak MIT sertifikası, telefonun birkaç özelliği hakkında bilgiler içeriyor. Buna göre ‘MOA-AL00’ numaralı cihaz, 6,3 inç büyüklüğünde bir ekrana ve 159,07 x 74,06 x 9,04 mm boyutlarına sahip olacak. Bununla birlikte telefonda 4.900 mAh’lik büyük sayılabilecek bir batarya ve çift SIM desteği bulunacak. Batarya konusunda bazı kaynaklar telefonun 10W hızlı şarjı destekleyeceğini söylüyor ama bu bilginin herhangi bir kesinliği bulunmuyor.