Honor V40 Serisi, Dört Farklı Yonga Setine Sahip Olacak

Huawei'nin alt markası olarak piyasaya çıkan ancak geçtiğimiz haftalarda satılarak bağımsız bir marka haline gelen Honor'un yeni amiral gemisi akıllı telefonu ortaya çıktı. Güçlü Honor V40 modelleri, TENAA üzerinde görüldü ve cihazların teknik detayları paylaşıldı. Raporlarda dört cihazın da farklı yonga setleriyle güçlendirileceği görüldü.

Çin merkezli teknoloji devi Huawei'nin alt markası olarak piyasaya çıkan ve firmanın bütçe dostu modellerini piyasaya sürdüğü Honor markası, geçtiğimiz gün Shenzhen Zhixin New Information Technology Co. Ltd adlı yerel bir konsorsiyuma satılmıştı. Artık bağımsız bir marka haline gelen Honor, bu bağımsızlığını yeni amiral gemisi akıllı telefonlarıyla kutlayacak.

Huawei'den ayrılmış olsa da yapımına Huawei çatısı altındayken başlanan Honor V40'ın önümüzdeki dönemlerde piyasaya sürülmesi planlanıyor. Huawei Mate 40 ile benzer özelliklere sahip olacağı söylenen Honor V40 bugün TENAA üzerinde görüldü. Platformda ortaya çıkan Honor V40 serisi ile ilgili ilginç bir detay daha paylaşıldı.

Honor V40 serisinde dört farklı yonga seti kullanılacak:

TENAA üzerinde Honor V40 ile ilgili ortaya çıkan bilgiler kısıtlı sayıda olsa da ilginç bir detay göze çarptı. Eğer ortaya çıkan bilgiler doğruysa, Honor V40 serisi dört farklı modele sahip olacak ve bu modeller 66 W hızlı şarj desteği bulunduracak. İlginç olan kısım aslında bu değil. İlginç olan kısım, telefonların hepsinin farklı markaların yonga setini kullanacak olması. Evet, yanlış duymadınız. Honor V40 serisindeki tüm modeller birbirinden farklı yonga setiyle donatılacak.

Raporlarda görüldüğü kadarıyla standart Honor V40 modeli MediaTek Tenji 1000+ yonga setinden gücünü alacak. Honor V40 Pro Edition ise Samsung Exynos 1080 yonga setini kullanacak. Bir diğer model olan Honor V40 Pro+ ise Snapdragon 888 yonga setine sahip. Son model olarak gösterilen Honor V40 Commemorative Edition ise Kirin 9000 yonga setiyle güçlendirilecek.