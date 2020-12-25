Honor V40, Ultra Kavisli Ekran Tasarımıyla Gelecek

Honor'un yaklaşmakta olan telefonu V40 için bir tanıtım görseli ortaya çıktı. Yüksek çözünürlüklü görüntü, telefonun ultra kavisli bir ekrana sahip olacağını gösteriyor. Huawei'den sonra Honor için ilk olacak cihazın, ocak ayı içinde tanıtılması planlanıyor.

Yıllardır Huawei tarafından finanse edilen ancak kısa bir süre önce satılarak bağımsız bir şirket haline gelen Honor, önümüzdeki ay yeni bir telefon modeliyle karşımıza çıkacak. "V40" olarak isimlendirilecek bu telefon, Honor'un yeni dönemdeki ilk modeli olacak. Şirket, yeni telefonu için geri sayıma devam ederken ortaya çıkan bir görüntü, Honor V40'ın nasıl görüneceğini etkileyici bir kalitede ortaya koyuyor.

Daha önce ortaya atılan iddialar, Honor V40'ın piyasadaki en yüksek dokunma hassasiyetine sahip telefon olacağını ortaya koyuyordu. Ayrıca bu akıllı telefonun hem yüksek tazeleme oranına sahip olacağı hem de kavisli yapıdaki bir ekranla geleceği de söylentiler arasında yer alıyordu. Paylaşılan görüntü, Honor V40'ın gerçekten de ultra kavisli bir ekrana sahip olacağını gözler önüne seriyor.

Karşınızda, Honor V40

Honor V40'ın sahip olduğu ekran, bu telefonun fiziksel tuşlarının olmayabileceğini düşündürüyor. Aslında Huawei hayranları, bu duruma geçmiş dönemlerden alışkınlar. Görünüşe göre Honor, Huawei'den ayrılmış olsa da geçmişin izlerinden kolay kolay kurtulamayacak. Ancak böylesi bir ekran tasarımı, tüketicileri etkilemeyi başaracak potansiyele sahip. Peki Honor V40, tüketicilere neler sunacak?

Önceki dönemlerde edindiğimiz bilgilere göre Honor V40'ın 6.72 inç büyüklüğünde bir ekranı olacak. 120 Hz tazeleme oranına sahip bu ekran, ekranın sol üst tarafına yerleştirilmiş olan bir çift ön kamera içerecek. Telefonun arka kamera kurulumu, işlemcisi, RAM kapasitesi ve diğer detayları, Honor yetkilileri tarafından yapılacak açıklamalar sonrasında netleşmiş olacak.

Honor V40'ın 3 model olarak tanıtılacağı kesinleşti

Honor V40 için geri sayım sürerken, Çin'in en büyük e-ticaret platformlarından JD, bu akıllı telefon ailesini listelemeye başladı. Listeleme, telefonun teknik özellikleriyle ilgili bilgi sahibi olmamızı engelliyor olsa da bir soru işaretini doğrudan gideriyor. Öyle ki bu akıllı telefon, 3 model olarak karşımıza çıkacak. Tüketiciler, V40 olarak isimlendirilecek baz modele ek olarak V40 Pro ve V40 Pro+ olarak isimlendirilen modellere de sahip olma imkanı yakalayacaklar.