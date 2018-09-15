Honor View 10'a GPU Turbo Özelliği Geldi

Huawei'nin alt firması olan Honor, geçtiğimiz Mart ayında ABD'de View 10 telefonunu, Huawei Mate 10 Pro'ya daha ucuz bir alternatif olması amacıyla tanıtmıştı.

Honor, zaman içinde sistem kararlılığı ve çeşitli yenilikler getiren güncellemeler yayınlanmış; en son güncelleme ise kamera yenilikleri ve termal optimizasyonlar getirmişti. Elektronik İmaj Stabilizasyonu (EIS) da geçtiğimiz güncelleme ile telefona eklenmişti.

Bugün ise yeni bir güncelleme yayınlandı; bu güncellemede ise uzun zamandır beklenen GPU Turbo Modu ciaza eklendi. Böylece görüntü işleme verimliliği artacakken, daha akıcı bir oyun deneyimi sağlanmış olacak. GPU Turbo dışında, AIS (Yapay İmaj Stabilizasyonu) de Honor View 10'a getirildi; bu özellik ilk kez Huawei P20 Pro'da karşımıza çıkmıştı. AIS, yüksek ihtimalle telefondaki görüntü işleme yazılımına yardım edecek.

Güncelleme bütün bunların yanında, aylık güvenlik yamalarını da içeriyor. Bu yamada Hindistan'daki Airtel kullanıcılarının karşılaştığı bir hata gideriliyor. Öte yandan güncellemenin Türkiye'ye ve diğer ülkelere ne zaman geleceği belirsiz; ancak çok uzun sürmeyeceğini söyleyebiliriz.