Honor, View 20 ile Birlikte Grafik Performansını En Üst Seviyeye Çıkaracak

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Akıllı telefon piyasasında kendine büyük bir yer edinmiş olan Honor, MWC 2019 etkinliğinde yeni Honor Gaming+ teknolojisini tanıttı.

Honor Gaming+ teknolojisi, Honor’un amiral gemisi View 20’de oynayabileceğiniz mobil oyunların performansını, grafik kalitesini ve çözünürlüğünü önemli seviyede artıran bir dizi donanım geliştirmesinden oluşuyor. Şirket buna ek olarak artırılmış gerçeklik teknolojisinde yeni bir çağ açan 3D ToF kamera sistemini kullanan bir dizi uygulamayı da duyurdu. Ayrıca View 20 kullanıcıları Fortnite'ta kullanabilecekleri özel bir kostüme sahip olacaklar. 
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Honor’un başkanı George Zhao, durumu “Önümüzdeki üç yıl içinde, önde gelen akıllı telefon markalarından biri olma hedefimize bir adım daha yaklaşıyoruz. Devrimsel Honor Gaming+ teknolojisiyle, siz tüketicileri tatmin edecek geliştirilmiş bir grafik performansı sağlıyoruz. Geleceğin kamera teknolojisi olan ToF 3D ve bu yeni Fortnite kostümü ile Honor tüketicilere çeşitli ve olağandışı deneyimleri yaşatmayı hedefliyor” sözleriyle ifade ediyor.
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Gaming+ teknolojisi, şarj verimliliğini %20,34 oranında arttırıyor ve geliştirilmiş Mali-G76 yonga setiyle birlikte oyun içi kare hızı daha da artırılarak oyunculara daha gelişmiş bir oyun deneyimi sunmayı hedefliyor. Bu teknolojinin bir diğer önemli özelliğiyse telefonun oyun sırasında daha iyi görüntü kalitesi sunmasını ve enerji tüketimini azaltmasını sağlayan CPU/GPU optimizasyonunun bulunması.

Kaynak : https://www.menaherald.com/en/tech/information-technology/honor-introduces-revolutionary-technology-boost-graphic-performance-mwc
Etiketler: honor, mwc 2019, Honor View 20
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