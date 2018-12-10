Honor 20'nin 48MP'lik Kamerasıyla Çekilmiş İlk Fotoğraf

Bugün ekrana gömülü kamerasıyla duyurulan Honor View 20'nin arka kamera performansına göz atıyoruz.

Bugün Honor cephesinden gelen View 20 modelinin ekrana gömülü kamerayla geleceği haberi herkesi heyecanlandırmıştı. Ekrana gömülü kamera teknolojisinin yaygınlaşması ile birlikte, hem akıllı telefon dünyasındaki çentik furyasına bir el freni çekilmiş olacak hem de ekran/gövde oranında ciddi bir artış gözlemleyebileceğiz.

Honor View 20 ekrana gömülü kamera ile dikkat çekse de arka kamerada 48MP’lik bir canavar var: Sony IMX586 CMOS. Elbette kameranın 48MP olması bir takım soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Düşük ışıktaki performansı merak edilen telefon, bu alanda yapay zekanın nimetlerinden faydalanarak kullanıcılara güzel ve canlı fotoğraflar çekmeyi vadediyor.

İşte Honow View 20 ile Çekilen İlk Fotoğraflar

Dilerseniz fotoğrafları, üzerlerine tıklayarak yüksek çözünürlüklü olarak da görebilirsiniz. Görünen o ki ön kamerasıyla dikkat çeken telefon, arka kamera performansıyla ile de kullanıcıları büyüleyecek.