Honor tarafından duyuruluan yeni akıllı saat Watch Magic, aynı zamanda fitness takibi de yapan bir cihaz. Kalp ritmi sensörü, GPS, ivmeölçer, uyku ve yüzme fark etme gibi özelliklere sahip olan Watch Magic, standart olduğu üzere Android ve iOS ile Bluetooh bağlantısı kurabiliyor.
Honor Watch Magic'in Özellikleri
- 1.2 inçlik Amoled Ekran (390 x 390 piksel, 326 ppi)
- ARM M4 İşlemci
- 16 MP RAM
- 128 MB Hafıza
- NFC
- GPS, GLONASS, BeiDou
- Bluetooth 4.2 BLE
- 50 metreye kadar su geçirmezlik
- İvme ölçer, Jiroskop, Manyetizma ölçer, optik kalp ritmi sensörü, ambient ışıklandırma
- Huawei TrueRelax ve TrueSleep2.0
- Huawei'nin kontrol yazılımı V6.0 işletim sistemi
- USB-C girişi
- 178 mAh batarya
42.8 mm x 42.8 mm x 9.8 mm boyutlarındaki saat, Android 4.4 ve iOS 9.0 ile üstündeki cihazlarla uyumlu. Renk seçenekleri ise siyah ve ay ışığı grisi. Honor Watch Magic'in şu anda açıklanan Çin fiyatı ise 720 TL.