Honor Watch Magic hakkında bir süredir dedikodular ortalıkta dolanıyordu. Bugün akıllı saate dair resmi açıklama geldi.

Honor tarafından duyuruluan yeni akıllı saat Watch Magic, aynı zamanda fitness takibi de yapan bir cihaz. Kalp ritmi sensörü, GPS, ivmeölçer, uyku ve yüzme fark etme gibi özelliklere sahip olan Watch Magic, standart olduğu üzere Android ve iOS ile Bluetooh bağlantısı kurabiliyor.

Honor Watch Magic'in Özellikleri

1.2 inçlik Amoled Ekran (390 x 390 piksel, 326 ppi)

ARM M4 İşlemci

16 MP RAM

128 MB Hafıza

NFC

GPS, GLONASS, BeiDou

Bluetooth 4.2 BLE

50 metreye kadar su geçirmezlik

İvme ölçer, Jiroskop, Manyetizma ölçer, optik kalp ritmi sensörü, ambient ışıklandırma

Huawei TrueRelax ve TrueSleep2.0

Huawei'nin kontrol yazılımı V6.0 işletim sistemi

USB-C girişi

178 mAh batarya

42.8 mm x 42.8 mm x 9.8 mm boyutlarındaki saat, Android 4.4 ve iOS 9.0 ile üstündeki cihazlarla uyumlu. Renk seçenekleri ise siyah ve ay ışığı grisi. Honor Watch Magic'in şu anda açıklanan Çin fiyatı ise 720 TL.