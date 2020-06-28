Çinli akıllı telefon üreticisi Honor’un KKG-AN00 model numarasına sahip cihazı Honor X10 Max, Geekbench’te ortaya çıktı. Geekbench’te listelenen cihazın bazı donanım özellikleri de belli oldu.

Sizlere daha önce aktardığımız bir haberimizde Çinli teknoloji devi Huawei’nin alt kuruluşu Honor’un X10 Max adını verdiği geniş ekranlı yeni akıllı telefonunu 2 Temmuz tarihinde çıkaracağını aktarmıştık.

Daha önce Güneş ışığı altında da yüksek okunabilirlik sunacak RGBW ekranı ve tasarımı ortaya çıkan KKG-AN00 model numarasına sahip cihaz, bu sefer de Geekbench’te ortaya çıktı. Geekbench’te listelenmesiyle birlikte cihazın bazı donanım özellikleri de gün yüzüne çıkmış oldu.

Honor X10 Max bazı donanım özellikleri ortaya çıktı

Geekbench’te yer alan listelemeye göre Honor X10 Max, Honor 30 Lite’ta da kullanılan 5G desteği bulunan MediaTek Dimensity 800 SoC’den gücünü alacak. Cihaz, Geekbench 4.4.0’da tek çekirdekte 2.584, çoklu çekirdekteyse 8.590 gibi etkileyici puanlar almayı başardı.

Cihazın RAM tarafında 8 GB ile birlikte geleceği görülüyor. Ancak daha önce TENAA’da ortaya çıkan bilgilerde 6 GB RAM’e sahip bir sürümünün daha olduğunu görmüştük. 2 farklı RAM seçeneğine sahip olan X10 Max’in dâhili depolama alanıysa 128 GB olacak.

Cihaz, bunlara ek olarak 7,09 inçlik FHD+ çözünürlüklü bir ekranla birlikte gelecek. Ekranda yer alan çentik, 8 MP değerindeki selfie kamerasına ev sahipliği yapacak. Telefonun arka tarafında ise 48 MP’lik arka kamera ve 2 MP’lik derinlik sensörü yer alacak. Batarya tarafında oldukça güçlü olan cihaz, 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak ve 22,5 W hızlı şarj desteği bulunacak. İşletim sistemi tarafında ise Android 10 temelli EMUI 10.1 bulunacak.