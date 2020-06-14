Honor’un X10 Serisine Ait Yeni Telefonları Ortaya Çıktı

Ürettiği fiyat/performans telefonlarıyla dikkat çeken Honor'un X10 serisine ait iki yeni modeli, Çin'in sosyal medya sitesi Weibo'da ortaya çıktı.

Huawei’nin alt markası Honor, özellikleriyle ön plana çıkan yeni akıllı telefonu 10X 5G’yi geçtiğimiz ay tanıtmıştı. Kirin 820 5G işlemcisi, 40 MP ana kamerası ve fiyatıyla dikkat çeken bu akıllı telefonun ardından Weibo’da yeni bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre şirket, Honor X10’un iki farklı üst düzey versiyonu üzerinde çalışıyor.

Honor X10 Pro ve X10 Max olarak adlandırılması beklenen bu telefonlardan tepe modelinin, gücünü MediaTek D800 yonga setinden alması ve 7 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olması bekleniyor. Bu da Honor’un X10 Pro 5G ve X10 Max 5G olarak adlandırılması beklenen iki yeni akıllı telefonunun işlemci ve ekran kısmında birbirinden ayrılacağı anlamına geliyor.

Honor, geçmişte de büyük ekranlı akıllı telefonlar tanıttı:

Bu iddialar, Honor CEO’su Zhao Ming’in daha önceki röportajı ile aynı doğrultuda. CNMO tarafından yayınlanan bir rapora göre CEO, şirketin 2020 yılı içerisinde büyük ekranlı telefonlar piyasaya süreceğini açıklamıştı ancak tarih vermemişti. CEO, röportajında ayrıca Honor’un geçmişte de daha büyük ekranların ilk uygulayıcılarından olduğunun altını çizdi.

Büyük ekran sevgisiyle bilinen Çinli şirket, 2200 x 1080 piksel çözünürlüğünde 6,95 inç ekrana sahip Honor Note 10 modelini Temmuz 2018’de piyasaya sürdü. Aynı yıl içerisinde 7,12 inçlik Honor 8X Max modelini de piyasaya süren firma, görünüşe göre büyük ekran trendini 2020 yılında da devam ettirmek istiyor.

Sonuç olarak Honor X10 serisi yakın gelecekte iki yeni model daha alacak ancak bu iddiaların doğruluğunu tespit etmek için henüz çok erken. Yeni modeller hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak için biraz daha beklememiz gerekiyor. Honor’un yeni 10X Max ve 10X Pro cihazlarına dair yaşanacak gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.