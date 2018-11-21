Uygun fiyatlı, standart kulaklıklardan daha 'yetenekli' ve ses kalitesi olarak da sizi asla yarı yolda bırakmayacak bir kulaklık önerimiz var; Bix Bluetooth Kulaklık

Kulaklıklar artık vücutlarımızın bir parçası olacak kadar günlük hayatımıza entegre olmuş durumda. Hal böyle olunca da, biraz da ses kalitesine ve tasarıma önem veren biriyseniz, kulaklık seçmek çok da kolay olmayan bir eyleme dönüşüyor. Ancak her zaman için iyi ve alternatif ürünler bulmak mümkün. Bu yazımızda da tam olarak böyle bir ürün bulacaksınız: Bix Hoparlör Özellikli Bluetooth Kulak Üstü Kulaklık.

Bix'in bu başarılı kulaklığının en ilgi çekici özelliği standart kulaklıklardan farklı olarak bir hoparlöre dönüşerek dışarıya ses verebilmesi. Kusursuz ses performansı ile 3-7 saat arası müzik dinleme imkanı sunan Bix Hoparlör Özellikli Bluetooth Kulak Üstü Kulaklık, 2 saat içerisinde şarj olabilen 350 mAh bataryaya sahip.

Kulaklıkları dışarıya dönük biçimde çevirdiğinizde hoparlör olarak kullanabileceğiniz ürün, Bluetooth 4.2 ve üzeri bağlantıya sahip olan cihazlar ile 3.5mm jack girişi bulunan tüm cihazlarda kullanılabilir. Sahip olduğu TF kart kısmına hafıza kartınızı taktıktan sonra hafıza kartı içerisindeki müzikleri dinlemenize de olanak sağlayan Bix kulaklığın FM radyo seçeneği de mevcut. Aynı zamanda kulaklık ile tüm telefon görüşmelerinizi de telefonunuza dokunmanıza gerek kalmadan gerçekleştirebilirsiniz.

Ürün hakkında detaylı bilgi için buraya, Teknostore'da bulunan diğer kulaklık modellerine göz atmak için ise buraya tıklayabilirsiniz.