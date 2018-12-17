Hortumların Oluşumuna Dair Bildiklerimiz Değişti

Bilim insanları şimdiye kadar hortumların gökyüzünde oluşum sergiledikleri konusunda hemfikirlerdi. Yeni yapılan araştırma ise konunun aslında tam tersi olabileceğini kanıtlar nitelikte.

Tornadolar, ülkemizde daha çok kullanılan ismiyle hortumlar, doğal felaketler arasında en yıkıcı ve korunması en güç olanlardan biri. Türkiye'de bu felaket ile çok fazla karşılaşmasak da zaman zaman, özellikle deniz kıyısı kentlerinde ufak çaplı oluşumlar gözlemleniyor.

Bu durum Amerika'da ise çok daha farklı. Her yıl onlarca insanın hayatını kaybettiği ve evlerinden, şehirlerinden oldukları bu felaket için, henüz kentleri tahliye etmekten başka bir önlem bulunabilmiş değil.

Durum böyle olunca da, bir hortumun nasıl oluştuğunu öğrenmek çok daha büyük bir önem taşır hale geliyor. Oluştuktan sonra önlenmesi neredeyse imkansız olan, bu kadar yıkıcı etkilere sahip bir doğa olayının; henüz tam gücüne kavuşmamışken durdurulabilmesi ihtimali de, iklim bilimcileri yeni bir araştırma yapmaya yönlendirdi.

Şimdiye kadar, hortum felaketinin bulutlar içerisinde oluşmaya başladığı ve gökyüzünde şekillenerek yeryüzüne indiği düşünülüyordu. Yeni yapılan araştırma ise bunun tam tersinin olduğunu gösterir nitelikte. Araştırmacılar, hazırladıkları radar sistemleri ve kameralar yardımıyla, oluşan 4 farklı hortumu, ilk aşamasından itibaren görüntülemeyi başardılar.

Normal şartlar altında, bir hortumu görüntülemek çok zor olduğu gibi, oluşumunu kayıt altına alabilmek için ona yakınlaşmak da neredeyse imkansız ve çok tehlikeli. Bu radar sistemi sayesinde ise elde edilen veriler çekilen fotoğraflarla birleştirilerek analiz ediliyor ve sonuç olarak istenilen hedefe ulaşılıyor. Sonuç ise şaşırtıcı çünkü hortumlar inanılanın aksine yerde veya yere çok yakın bölgelerde oluşmaya başlıyorlar.

Bu verileri tamamen doğru kabul ederek hareket etmek için biraz erken çünkü henüz test edilmiş sadece 4 adet oluşum mevcut. Yine de sonuçlar, şimdiye kadar elde edilmiş en net bilgileri aktarıyor. Gelecek vadede daha detaylı çalışmaların yapılması ve bu felaketlerin oluşumu hakkında detaylı bilgiler toplanması umularak, her sene yaşanan kayıpların önüne geçilmesi planlanıyor.