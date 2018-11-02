House of Cards'ın Final Sezonu Yayınlandı

Henüz yayınlanırken klasikler statüsüne yükselen House of Cards'ın final sezonu, izleyicilerin beğenisine sunuldu.

BBC'nin aynı isimli mini dizisinden uyarlanan House of Cards, 2013 yılında yayın hayatına başlamıştı. Ömrünü Beyaz Saray'da geçiren bir politikacının, kendisine vadedilen Dışişleri Bakanlığı görevinin başkasına verilmesiyle birlikte tüm politikacıların kirli çamaşırlarını ortaya dökme planları yapmaya başlamasını konu alan yapım, yayınlandığı ilk günden bu yana büyük etki yaratmıştı. Politik dram türündeki House of Cards’ın son sezonu, yaşanan aksiliklerin ardından resmen yayınlandı.

Geçtiğimiz yaz, Kevin Spacey’nin de içinde bulunduğu cinsel taciz iddiaları sonrasında Netflix dizinin çekimlerini durdurmuş ve Spacey diziden kovularak final sezonunun senaryosu baştan yazılmıştı.

House of Cards, 50 Emmy Ödülüne aday gösterilmiş ve bunun 6 tanesini kazanmıştı. Toplamda ise BAFTA, Golden Globe gibi büyük ödüller de dahil olmak üzere 201 ödüle aday gösterilen dizi bunların 21 tanesini toplamayı başardı. Dizinin altıncı ve son sezonu 8 bölümden oluşacak. Şimdilik son sezonla ilgili gelen yorumlar ise olumlu yönde.