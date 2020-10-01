House of Instagram’ın İlk Online Etkinliği Türkiye’de Oldu

Instagram, 29-30 Eylül tarihlerinde Türkiye’de ilk kez House of Instagram etkinliği gerçekleştirdi. Etkinliğe, üst düzey Facebook yetkilileri katılırken, sosyal medyanın geçmişten bugüne olan yolculuğuna değinildi.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformları arasında yer alan Instagram’ın dönüşümünün anlatıldığı ve yeni özelliklerin tanıtıldığı House of Instagram’ın ilk online etkinliği Türkiye’de gerçekleşti. 29-30 Eylül tarihlerinde düzenlenen etkinlikte Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş, Instagram İşletme Pazarlama Lideri Grace Kao, Instagram Marka Geliştirme Lideri Gord Ray, Facebook Türkiye Ticaret Direktörü İlke Çarkçı Toptaş gibi isimler yer aldı.

House of Instagram Türkiye etkinliğinin açılışında konuşan Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş, “Bugün Instagram’ın özellikle dört alanda liderlik ettiğini görüyoruz: Küçük işletmelerin kullanıcılarıyla bağ kurması, insanların kendilerini istediği biçimde ve yaratıcı bir şekilde ifade etmesi, yeni trendlerin şekillenmesi ve var olan değerlerimizin güçlenmesiyle kültür ve alışkanlıklar, insanları bir araya getirme ve toplulukları hayata geçirme gücü. Bu yüzden House of Instagram Türkiye’de çok değerli isimlerle kültür, yaratıcılık ve topluluk kavramlarının Instagram’da nasıl hayata geçtiği, marka ve işletmelerin nasıl güçlü kaldığı gibi konuları ele alıyoruz” dedi.

İnsanlar kendilerini yaratıcı bir şekilde ifade edebilmek adına Instagram’a giriyor

Gerçekleştirilen etkinlikte pek çok önemli görüş ortaya atıldı. "Yayın hayatına ilk başladığında birkaç basit filtreyle fotoğraf paylaşmanıza olanak tanıyan Instagram, geçen sürede insanların kendilerini daha rahat ifade etmesini sağladığı gibi kullanım alışkanlıklarına göre günümüzdeki haline evrildi. Örnek vermek gerekirse, Instagram ilk çıktığında olmayan, ancak daha sonrasında eklenen Hikayeler özelliği, kullanıcıların kullanım alışkanlıklarını büyük ölçüde değiştirdi. Bunun dışında AR platformu sayesinde insanlar kendi filtrelerini oluşturmaya başladı. IGTV ve Covid-19 ile birlikte Instagram kullanıcıları canlı yayınlara yönelmeye başladılar. Yakın zamanlarda ise Reels sayesinde kullanıcılar kısa videolar paylaşabilmeye başladı."

Yukarıdaki saydığımız özelliklerin pek çoğu farklı platformlarda da bulunuyor, ancak Instagram tüm bunları tek bir platform üzerinde sunarak kullanıcılara bütün bir sistem sunmayı başarabiliyor.

Trendler Instagram üzerinden çıkıyor

Günümüzdeki trendlerin pek çoğunun da Instagram üzerinden çıktığını görmeye başladık. İnsanlara ilham veren, projeleri bir sektör haline dönüştürüp kitlelere ulaşmayı sağlayan Instagram, diğer sosyal medya platformlarına göre daha güvenli olarak kabul ediliyor. Instagram’daki insanların yüzde 90’ı en azından bir işletmeyi takip ederken, 180 milyondan fazla işletme ise her ay Facebook, Instagram ve WhatsApp’ı kullanıyor. Instagram için yapılan bir araştırmada ise insanların yüzde 50’si Instagram’da gördükleri bir markaya ait reklama daha fazla ilgi duyuyorlar. Markaların daha eğlenceli, popüler ve yaratıcı görünmesini sağlayan Instagram, ülkemizde de sunmaya başladığı Mağaza sekmesiyle şirketlerin ürünlerini satmasının da önünü açtı.